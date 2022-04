Icking: Bund Naturschutz plant Wertstoffbörse auf Wertstoffhof

Von: Franca Winkler

Ein Bauwagen auf dem Wertstoffhof Icking soll als Ort für die Wertstoffbörse dienen. © Bund Naturschutz

Icking – Damit Gebrauchtes unkompliziert wieder verwendet werden kann, setzt sich der Bund Naturschutz Icking für eine Wertstoffbörse auf dem Wertstoffhof ein.



„In den Gemeinden ringsum ist es schon Usus, dass gut erhaltene neuwertige Gegenstände nicht weggeworfen, sondern in einer sogenannten Wertstoffbörse abgeliefert und dort weitergegeben werden“, berichtet Bund Naturschutz Vereinsvorsitzende Beatrice Wagner.

Jetzt könnte diese sinnvolle Wiederverwendungsmöglichkeit bald auch in Icking möglich sein. Zumindest haben die Naturschützer einen entsprechenden Plan an Bürgermeisterin Verena Reithmann übergeben, der am Montag, 25. April, im Gemeinderat Icking behandelt wird.

„In unserer Wegwerfgesellschaft kommt viel Wohlstandsmüll zusammen. Angesichts der sich verknappenden Rohstoffe und anbahnenden Klimakrise haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, um Gebrauchtes unkompliziert weiterzuverwenden“, erklärt Wagner. „Re-use, Reduce und Recycle, das sind die Gebote der Stunde. Überhaupt sollten wir viel mehr an eine Kreislaufwirtschaft denken, bei der die Wiederverwendung großgeschrieben wird.“

Entscheidung steht noch aus

Der Plan hinter der Ickinger Wertstoffbörse sieht wie folgt aus: In einem Bauwagen werden unter Aufsicht die gut erhaltenen Gegenstände angenommen und in Regalen den Interessenten kostenlos angeboten.

Wenn sich nach einer gewissen Zeit keine Interessenten für das Angebot finden, werde es entsorgt. Große Teile und Elektrogeräte können allerdings nicht angenommen werden, hierfür biete die Wertstoffbörse ein Schwarzes Brett an, um auch solche Geräte der Wiederverwendung zuzuführen.



Der Bauwagen soll nach der Idee des Bündnisses seinen Platz auf dem Wertstoffhof haben und nur zu dessen Öffnungszeiten zugänglich sein. Doch zunächst steht die Entscheidung in der Gemeinderatssitzung aus. „Wir alle hoffen auf ein positives Votum. Danach starten wir mit einem Crowdfunding, um den schönen Bauwagen mit der Hilfe von vielen Mitstreitern bezahlen zu können und dann kann es im Sommer schon losgehen“, zeigt sich Wagner optimistisch.