Icking: Doppelter Straßenname beschäftigt Gemeinde

Von: Franca Winkler

Die Verwirrung der zweifachen Münchner Straße soll durch eine Umbenennung bald Geschichte sein. © Franca Winkler

Icking - Dass derselbe Straßenname in Icking und Dorfen vorkommt, beschäftigt die Gemeinde.

Wenn Pakete nicht korrekt zugestellt werden können, weil in einer Gemeinde ein Straßenname zwei Mal existiert, ist das ärgerlich. Von so einer Doppelung sind die Anwohner der Münchner Straße in Icking und im Ortsteil Dorfen betroffen. Doch wie hoch der Leidensdruck tatsächlich ist, konnte eine Befragung durch die Gemeinde nicht abbilden.

Diese ergab, dass die Anwohner den eigenen Straßennamen behalten möchten, aber die Änderung bei den Nachbarn wünschen: „Die Ickinger befürworten eher die Umbenennung in Dorfen, die Dorfener würden sich die Variante mit Umbenennung in Icking wünschen“, berichtete Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) bei der vergangenen Gemeinderatssitzung.



Ein Großteil der befragten Dorfener gaben an, dass sie eine Umbennenung in Nördliche und Südliche Straße bevorzugen. Dafür wären nach Angaben von Reithmann allerdings deutlich mehr Personen als nötig von der Umbenennung betroffen.



„Unerträgliche Zuständen“

Auch haben die Bürger gebeten, eine solche Entscheidung nicht aus Gründen zu treffen, die nur vom Hörensagen bekannt seien. Die Bürgermeisterin berichtete, dass die Anregung jedoch von betroffenen Bürgern gekommen sei. Von „unerträglichen Zuständen“ wurde dabei gesprochen.



Zur Klärung hat Reithmann bei dem Schichtleiter bei der Integrierten Leitstelle Oberland nachgefragt, wie problematisch die Doppelung des Straßennamens der Münchner Straße bei der Koordination von Rettungseinsätzen sei.

Sie erhielt die Antwort, dass beide Straßen entsprechend erfasst seien. Ob ein Einzelfall zu einer Suche geführt habe, sei nicht ausgeschlossen. Dies könne es allerdings immer geben. Eine Notwendigkeit für eine Umbenennung sehe man aber nicht.

In der kommenden Bürgerversammlung im September wird eine mögliche Umbenennung noch einmal Thema sein. Geklärt werden soll, ob eine Umbennennung weiterhin gewünscht wird.