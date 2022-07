Icking: Grundschüler und Gymnasiasten sollen künftig gemeinsam Sport treiben

Von: Franca Winkler

Ursprünglich sollte nur eine neue Halle für die Grundschule her: nun strebt Icking eine Kooperation mit dem Landkreis an. © Winkler

Icking - In Icking wird weiter für eine neue Zweifachturnhalle gekämpft. Die alte Halle ist in die Jahre gekommen und soll ersetzt werden.

Aufgrund des hohen Bedarfs an Hallenplätzen möchte die Gemeinde allerdings keine wesentlich kleinere Einfachturnhalle errichten. Allerdings wollte der Freistaat nur genau diese finanziell unterstützen. Einen Verbündeten sucht Icking nun im Landkreis, denn auch das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium meldet Bedarf an.

Der Landkreis hat, wie berichtet, für die Zukunftsplanung aktuell eine Schulbedarfsplanung durchgeführt. Die Ergebnisse für Icking bestätigen einen zusätzlichen Bedarf an Hallenplätzen auch in der Zukunft. Für die Darlegung der Fakten hatte Bürgermeisterin Verena Reithmann den verantwortlichen Hauptamtsleiter René Beysel vom Landratsamt vor Kurzem zur Gemeinderatssitzung in Icking eingeladen.

Ein Grund für die stark gestiegenen Schülerzahlen sei die Wiedereinführung der neunten Jahrgangsstufe, denn dadurch werde mehr Raum benötigt. „Wir haben gemeint, dass wir in Icking alles durchsaniert haben“, berichtet Beysel. „Aber das G9 führt in der Zukunft zu Raumproblemen.“

Durchschnittlich 25 Prozent mehr Schüler

Mit etwa 100 zusätzlichen Schülern rechnet er im Schuljahr 2025/2026 und bereits jetzt würde es fünf Eingangsklassen geben. Auch die demographische Entwicklung mit mehr Zuzügen in die Region und Geburtenzunahme müsse berücksichtigt werden.

Die Schulbedarfsplanung zeigt, dass mit durchschnittlich 25 Prozent mehr Schülern an den Gymnasien des Landkreises zu rechnen sei. In Icking rechne man mit einer Steigerung von 19 Prozent. Das heißt es werde in den kommenden Jahren etwa 30 anstatt 26 Klassen am Rilke-Gymnasium geben.

Die aktuelle 2,5-fach-Turnhalle würde nicht ausreichen, drei Halleneinheiten müssten es sein. Das sieht auch Beysel so: „Im Schuljahr 2025/2026 brauchen wir drei Halleneinheiten.“ Wird die Grundschule zusätzlich berücksichtigt, liegt der Bedarf bei vier Halleneinheiten.

Icking hofft daher auf eine Kooperation mit dem Landkreis, die der Hauptamtsleiter als unproblematisch erachtet. Es gebe in Bad Tölz bereits ein ähnliches Konzept. Laut Beysel hätte die gemeinsame Nutzung der Turnhalle für Icking den Vorteil, dass auch eine Beteiligung durch den Landkreis an den Kosten des Neubaus, sowie auch an laufenden Kosten erfolgen würde.



Schülerlenkende Maßnahmen

Das klingt für die Gemeinde verlockend. Sorgen bleiben dennoch: So äußerte Claudia Roederstein (UBI) Bedenken, ob nicht der Landkreis am Ende selbst auf dem Gelände des Gymnasiums bauen werde. Beysel könne das nicht kategorisch ausschließen, vermutet aber, dass diese Möglichkeit am fehlenden Platz scheitern würde.



Durch einen Ansatz des Landkreises wurde Vigdis Nipperdey (Ickinger Initiative) aufgeschreckt: Um die Anzahl der Klassen zu beschränken und den Bedarf an Räumlichkeiten zu senken, ziehe der Landkreis durchaus auch sogenannte schülerlenkende Maßnahmen in Betracht. Diese üble Variante „sollten wir im Landkreis nicht verfolgen“, betont Nipperdey.

Denn das würde bedeuten, dass Kinder die an der Grenze von zwei Landkreisen leben, von der Anmeldung am Gymnasium ausgeschlossen werden können. Sie müssten sich dann um einen Platz an einem anderen Gymnasium bemühen. Wie es im Detail weitergehen soll, werden weitere Gespräche zwischen Gemeinde und Landkreis zeigen.