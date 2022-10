Ruth-Renée Reif ist Musikjournalistin und Ines Mitreuter ist als Musikpädagogin

Icking: Klangwelt Klassik hat seinen Vorstand neu gewählt - Reif und Mitreuter unterstützen

Von: Franca Winkler

Neuer Klangwelt-Vorstand: Ruth-Renée Reif, stellvertretende Vereinsvorsitzende (r.) und Ines Mitreuter, die sich um die Programmgestaltung kümmert. © Ickinger Klassik

Icking – Klangwelt Klassik startet in die Herbstsaison mit neuer Vorstandsbesetzung: Ruth-Renée Reif und Ines Mitreuter wurden neu in das Vorstandsteam von Klangwelt Klassik gewählt.



Hermann Weidner als Vorstand für das Ressort Finanzen und Bettina Gaebel als Vorstandsvorsitzende wurden in ihren Ämtern erneut bestätigt, teilt der Verein Klangwelt Klassik mit. Birgitta Bohn und Anja Altena haben sich aus zeitlichen Gründen nicht erneut aufstellen lassen.

In neuer Zusammensetzung werden die Konzertreihen „Meistersolisten im Isartal“ und „Ickinger Frühling“ in der gewohnten Qualität fortgesetzt werden können. „Diese Veränderung hatte sich lange angekündigt,“ erklärt Gaebel. „Wir konnten uns sehr gut darauf vorbereiten und freuen uns, dass wir jetzt perfekt aufgestellt in den Herbst starten können. Gleichzeitig bedanken wir uns für die in jeder Hinsicht sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Birgitta Bohn und Anja Altena, die den Verein von der Programmgestaltung bis hin zu organisatorischen Aufgaben wesentlich vorangebracht haben.“ Bohn und Altena stehen dem Verein weiterhin beratend zur Seite.

Ruth-Renée Reif ist in ihrer Kompetenz als Musikjournalistin aus den Einführungen und Programmheften seit vielen Jahren mit dem Verein vertraut und unterstützt die Arbeit des Teams fachlich und medientechnisch. Ines Mitreuter ist als Musikpädagogin in der Region bekannt und bereichert mit ihrer fachlichen Expertise und ihrem großen Netzwerk zu Musikinteressierten das Team im Bereich der Programmgestaltung.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in dieser neuen Besetzung, denn dies ist eine hervorragende Basis, den Verein weiterzuentwickeln, Bewährtes fortzusetzen und neue Impulse aufzunehmen“, sagt der Vereinsvorstand unisono. Termine und Ensembles für 2023 stehen schon fest und werden in Kürze bekanntgegeben.

Konzert-Termine Am Samstag, 15. Oktober, tritt um 19.30 Uhr das Acies Quartett auf. Auf dem Programm stehen Giya Kanchelli und Ludwig van Beethoven. Es treten auf: Benjamin Ziervogel (Violine), Raphael Kasprian (Violine), Jozef Bisak (Viola) und Thomas Wiesflecker (Violoncello). Das Konzert wird vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet. Einen Monat später, am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr tritt das Aris Quartett. Gespielt werden Antonin Dvorák, Pierre-Dominique Ponnelle und Bedrich Smetana. Auftretende Künstler sind Anna-Katharina Wildermuth (Violine), Noémi Zipperling (Violine), Caspar Vinzens (Viola) und Lukas Sieber (Violoncello). Kostenlose Einführungen beginnen jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Infos und Tickets auf www.klangwelt-klassik.de. Die Konzerte finden statt im Konzertsaal des Rainer-Maria-Rilke-Konzertsaal des Gymnasiums in Icking.