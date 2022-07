Icking: Landratsamt will Bauwagen im Waldkindergarten entfernen – Gemeinde macht sich stark

Von: Franca Winkler

Ein Ortschild in Icking. © Susanne Hauck

Icking/Irschenhausen – Im Irschenhausener Waldkindergarten wird seit etwa eineinhalb Jahren um den unverzichtbaren beheizten Bauwagen gekämpft, für den das Landratsamt bislang keine Genehmigung erteilt. Nun schaltet sich die Gemeinde Icking ein.



In der vergangenen Gemeinderatssitzung berichtet Kindergartenleiterin Anette Hemme von ihrer misslichen Lage. „Seit so langer Zeit geht es hin und her und dennoch bekommen wir keine baurechtliche Genehmigung“, sagt Hemme.

Der Bauwagen, der vor einigen Jahren mit Unterstützung der Gemeinde angeschafft wurde, soll nach einer Begehung laut Landratsamt entfernt werden, da es zu einer „Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft“ komme. Es werde eine „Verfestigung einer Splittersiedlung“ befürchtet, teilt das Amt 2020 in einem Schreiben mit. Nur der Bauwagen, der als Materialwagen diene, dürfe bleiben.

Der Kindergarten bemühte sich in den Monaten danach um eine Genehmigung, auch mit Unterstützung eines Anwaltes. Da die Kindergartenleitung nun eine Ablehnung des Bauantrages fürchtet, wird Hilfe bei dem Gemeinderat Icking gesucht und stieß in der Sitzung auf offene Ohren: Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) versprach, den Kindergarten nicht im Stich zu lassen.

„Die Gefahr des Entstehens einer Splittersiedlung durch den Bauwagen sieht der Ickinger Gemeinderat nicht“, berichtet Reithmann.

Guter Dinge

Auch Stefan Fischer, zuständig für die Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde, betont: „Wir wollen eine Lösung finden die für alle gangbar ist.“ In der kommenden Woche sollen erste Gespräche mit dem Amt geführt werden. Im Kindergarten sei man guter Dinge, berichtet Hemme.

Die Anforderungen an die Qualität von Kinderbetreuung habe sich verändert. Auch in einem Waldkindergarten wolle man nicht mehr nur im Matsch spielen, „wir haben so tolle Materialien“, aber es gehe eben auch darum, einen beheizten Raum für die Kinder zu haben.

Zum Aufwärmen bei Minusgraden, aber auch für die Essenszeit. Es gehe darum, dass „Wasser von der nassen Kleidung nicht in die Suppe tropfe“, verdeutlicht Hemme. Auch die Rathauschefin sieht das so: Es sollte „möglich sein, dass mal Kleider gewechselt werden können und die Kinder sich zum Mittagessen im Trocknen hinsetzten können.“