Icking sammelt alte Handys - Unterstützung für Hummel, Biene und Co

Von: Franca Winkler

Nicht jedes kaputte Smartphone ist schrottreif. (Symbolfoto) © Thomas Trutschel/Imago

Icking – Ab sofort gibt es die Möglichkeit, im Ickinger Rathaus alte Handys, Smartphones, Tablets, Ladekabel, abzugeben. Dort hat der Bund Naturschutz Icking nämlich eine Sammelbox aufgestellt.



„Wahrscheinlich hat jeder in irgendeiner Schublade eine ganze Sammlung von ausrangierten Handys, Smartphones, Tablets, Ladekabel und weiß nicht, wohin damit“, vermutet Beatrice Wagner vom Bund Naturschutz in Icking. Diese in den Hausmüll zu werfen, schade der Umwelt und sei deshalb verboten.

Auch würden zudem viele seltene Rohstoffe verloren gehen. „Ein Handy besteht nämlich aus etwa 60 verschiedenen Rohstoffen, die meisten davon Metalle. Gut 80 Prozent der Bestandteile eines Handys lassen sich wiederverwerten“, erläutert Wagner.

Aus diesem Grund hat sich der Bund Naturschutz Icking zu einer gemeinsamen Sammelaktion mit dem Naturschutzbund Deutschland entschlossen. Ab sofort steht im Ickinger Rathaus zu den Öffnungszeiten im ersten Obergeschoss eine Sammelbox zur Verfügung. Im Vordergrund stehe das Reparieren der Handys.

Sind die Geräte aber defekt, werden sie ausgeschlachtet und die Rohstoffe verkauft. Das Geld fließt in einen Insektenschutzfond.

Wagner ergänzt: „Bitte entnehmen Sie den Geräten die SIM- und Speicherkarten.“ Bei der Aufbereitung der gespendeten Geräte werden alle Daten gelöscht oder gegebenenfalls mechanisch zerstört, das Material als solches ökologisch recycelt. Somit sei der Datenschutz garantiert. Details dazu gibt es auf www.afb-group.de/it-remarketing/datenvernichtung/.

Wagner bittet, „geben Sie sich einen Ruck und beteiligen Sie sich an diesem sinnvollen Ramadama in den Schubladen.