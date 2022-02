Icking: SPD-Mitglied Chucholowski fordert ein „Nein“ zum Mobilfunkmast

Von: Franca Winkler

Teilen

Der örtlichen SPD ein Dorn im Auge: Der geplante 40 Meter hohe Funkmast am Sportplatz in Icking. © Chucholowski

Icking – Jüngst appellierte SPD-Mitglied Chucholowski an den Wintersportverein Isartal-Icking wegen dem geplanten Funkmast.

Die Planungen für einen Mobilfunkmast am Ickinger Sportplatz nehmen die Verantwortlichen des Wintersportvereins Isartal-Icking als Anlass für eine Befragung der Mitglieder. Per Schreiben wendet sich SPD-Gemeinderatsmitglied Julian Chucholowski mit einer Stellungnahme an die Vereinsmitglieder.



Der Verein betreibt den Sportplatz und besitzt das Grundstück bis 2031 in Erbpacht. Aus Sicht von Chucholowski würde ein Funkmast am Sportplatz einen weiteren Bau von Funkmasten nordwestlich des Schulzentrums, zwischen Icking und Ebenhausen, sowie zwischen Icking und Schlederloh nicht verhindern.

Daher appelliert er an die Mitglieder des Sportvereins, bei der vereinsinternen Abstimmung mit einem Nein zum Mobilfunkmast zu quittieren.

Chucholowski berichtet, dass 2012 die Gemeinde Icking einen Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für Mobilfunk im südöstlichen Bereich des Vereinsheims sowie auf den angrenzenden Grundstücken aufgestellt habe, damit vorrangig neue Mobilfunkmasten an ausgewählten Standorten errichtet werden.

„Somit kann verhindert werden, dass die bestehenden Funkmasten im Wohngebiet weiter ausgebaut werden“, schreibt Chucholowski. Weitere Konzentrationsflächen gäbe es westlich des Gymnasiums und im Bereich Holzen.

Teilflächennutzungsplan basiert auf Fachgutachen

Der Teilflächennutzungsplan basiere auf einem Fachgutachen, zur die Verbesserung der Netzabdeckung, Verringerung der Strahlungsbelastung basierend auf ortsgestalterischen Gesichtspunkten. Ausgegangen wurde von einem 19 Meter hohen Mast. Vertragsverhandlungen an anderen Konzentrationsflächen seien bislang gescheitert, so konzentriere man sich derzeit auf den Bereich um die Sportanlage.

Vodafone habe Interesse, dort einen Mast aufzustellen, die Telekom aber habe erklärt, dass ein Mast nordwestlich des Schulzentrums wichtiger sei, berichtet Chucholowski.

Im Herbst 2020 sei ein Durchführungsvertrag mit Vodafone geschlossen worden, der auf gemeindeeigenem Grund südöstlich der Tennisplätze einen Mobilfunkmast vorsehe – was laut Chucholowski rechtlich umsetzbar wäre. Nach einer Begehung habe jedoch Vodafone mitgeteilt, dass dieser Standort doch nicht interessant sei und ein Platz mitten auf der Sportanlage bevorzugt würde.

Unter dem Vorwand, der bereits genehmigte Standort sei technisch nicht möglich, sei der Gemeinderat dazu gedrängt worden, einem Standort vor oder neben den Tennisplätzen zuzustimmen. Vodafone und der Mobilfunkberater der Gemeinde hätten inzwischen zugegeben, dass der bereits genehmigte Standort sehr wohl strahlungs- und bautechnisch umsetzbar sei.

„Von allen Betreibern mitgenutzt“

Nach Zustimmung der Gemeinde zum Standort südlich des Vereinsheim, wolle Vodafone dem bereits genehmigtem Standort nur zuzustimmen, wenn die Gemeinde die Erschließung der Baustellenzufahrt übernehme. Es seien „schlichtweg wirtschaftliche Interessen“, warum Vodafone am deutlich unscheinbareren Standort Interesse zeige.



In Folge listet Chucholowski auf, warum der Sportverein keine Leitungs- und Wegerechte abgeben sollte: Der Mast zerstöre mit bis zu 40 Metern Höhe maßgeblich das Ortsbild und den Lärmschutzwall.

Auch sei der Standort schon länger für eine andere Nutzung wie Schuppen, Kletterwand oder Bolzplatz im Gespräch. Er weist darauf hin, das der Teilflächennutzungsplan weiterhin gültig bleibe und Vodafone auf dem Standort auf Gemeindegrund westlich der Tennisplätze einen Mast errichten könnte, falls die Befragung ergebe, das dem Leitungs- und Wegerechten für diesen Standort nicht zugestimmt wird.

Zudem werde von der Telekom ein Mast 1.000 Meter südwestlich vom Sportplatz errichtet, „der von allen Betreibern mitgenutzt werden kann“, meint Chucholowski.