Ickinger Bürgermeisterin Reithmann setzt sich für größere Turnhalle ein

Von: Franca Winkler

Eine neue Turnhalle soll die Grundschule Icking bekommen.

Icking – Die Gemeinde Icking will als Ersatz für die in die Jahre gekommene Turnhalle eine Neue bauen. Vor allem auch mit Blick auf das Konzept der offenen Ganztagsschule, bei der Bewegung und Sport eine wichtige Rolle spielt.

Aufgrund der Anzahl der Schulklassen und einer Regelung aus dem Jahre 1985 möchte der Staat allerdings nur eine „Kleinfeldhalle“ fördern. Die Gemeinde Icking wollte den Bau der neuen Turnhalle vorausschauend planen und habe bei der Regierung von Oberbayern im Vorfeld gefragt, wie gebaut werden müsse, um auch eine Förderung zu bekommen. Die Antwort war ernüchternd: Man könne aufgrund der Schulgröße nur eine „Kleinfeldhalle“ finanziell unterstützen.



„Eine sogenannte Kleinfeldhalle ist gerade mal Zweidrittel so groß wie eine normale Turnhalle“, zeigt sich Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) entrüstet. Die Förder-Regelung aus dem Jahre 1985 schreibt vor, dass es eine normale Turnhalle erst ab elf Klassen gebe, erläutert Reithmann weiter. In Icking gebe es allerdings acht Klassen, beziehungsweise neun Ganztagsgruppen. Die Gesetzeslage passe nicht zur aktuellen Situation der Ganztagsbetreuung. Die Bürgermeisterin fordert daher, dass die Einordnung als Problem erkannt werden müsse. In zehn bis 15 Jahre werde es in Deutschland eine komplett andere Schullandschaft geben. In Icking ist man fortschrittlicher: hier sind bereits 80 Prozent aller Ickinger Kinder für die offene Ganztagsbetreuung angemeldet. „Ein umfassendes Sportangebot gehört dabei zum pädagogischen Konzept“, sagt Reithmann.

216 oder 400 Quadratmeter - ein großer Unterschied

Der Unterschied zwischen einer Kleinturnhalle mit einer Fläche von etwa 216 Quadratmetern und einer Turnhalle mit gut 400 Quadratmetern ist nicht nur in der Größe beträchtlich: Der Förderbetrag liegt eine Million Euro auseinander. Da Fördersummen auch abhängig sind vom Stand der Gemeinde, würden Icking unter Umständen 400.000 Euro durch die Lappen gehen.



Reithmann weist die Regierung darauf hin, dass die Ickinger Grundschule acht Klassen hat, aber auch eine Ganztagsschule mit derzeit neun Gruppen. Die Rathaus­chefin findet, dass da eine andere Einordnung erfolgen müsse.



Die Regierung sieht es anders: „Für das Ganztagsangebot können Flächen berücksichtigt werden, die ausschließlich dem Ganztagsangebot zur Verfügung stehen“, zitiert Reithmann aus dem Schreiben der Regierung. Die Ickinger Schulform scheint da keinen Platz zu haben in dem Regelwerk. „Im Ansatz für die Turnhalle sind Ganztagsmodelle nicht zu finden“, zeigt sich Reitmann enttäuscht. In der offenen Ganztagsschule in Icking erfolge eine Trennung von Vor- und Nachmittag. Am Vormittag nutze die Grundschule die Turnhalle, am Nachmittag sind es die Schüler der Ganztagsbetreuung. Die offene Ganztagsbetreuung sei flexibler, erläutert die Rathauschefin. Kinder müssten nicht jeden Tag in eine lange Betreuung gegeben werden, sodass die berufliche Situation der Familien individuell berücksichtigt werden könne. Der Nutzungszeitraum der Turnhalle sei für die Ganztagsschule ein ganz anderer. Neben musischen und künstlerischen Angeboten gehören sportliche Aktivitäten dazu. Jetzt wurde der Bayerische Gemeindetag in den Sachverhalt eingebunden.