Für die Ökologie: In Neufahrn einsteht ein Mehrfamilienhaus fast völlig aus Holz

Baustellenrundgang: Bauherr, Johann Schmidt (oben Mitte) und Jakob Bscheider (vo.l.) sowie Mitglieder der „Impuls Forst und Holz“ besuchten das Holzhaus in Neufahrn.

Kuhstall weicht Wohnungen

Von Daniel Wegscheider schließen

Neufahrn - Ökologisches Bauen mit Holz schützt das Klima und die Gesundheit, darin sind sich die Vertreter der „Impuls Forst und Holz“ bei der Vorstellung eines nachhaltig gestalteten Holzhauses in Neufahrn einig.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus im Eglinger Ortsteil Neufahrn, das als Ersatz eines ehemaligen Kuhstalles an die vorhandene Hofstelle am Schanzenweg angebaut wird. Nachdem der Bauherr Johann Schmid vor sieben Jahren seinen Viehbetrieb aufgegeben hatte, reifte bei ihm die Idee, mit dem Ausbau des Stalls seinen Teil zur Besserung der angespannten Wohnungssituation in der Region beizutragen.

„Wir bauen hier insgesamt sechs Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 560 Quadratmetern“, berichtete Schmid. Als Rohstoff werde Holz aus den Wäldern der direkten Umgebung genutzt. „Ich weiß eigentlich von jedem Bauteil, wo der zugehörige Baum stand.“ Insgesamt 1.050 Kubikmeter Holz aus lokalen Wäldern schnitt ein örtliches Sägewerk für das Projekt zu knapp 450 Kubikmeter Bauholz.

Ich lebe seit 40 Jahren in einem Holzhaus und könnte gar nicht mehr in einem anderen Haus leben.

Jakob Bscheider, Obermeister der Zimmererinnerung Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, hebt aus eigener Erfahrung das angenehme Wohnklima von Holzbauten hervor: „Ich lebe seit 40 Jahren in einem Holzhaus und könnte gar nicht mehr in einem anderen Haus leben“. Neben Raumklima würden die sehr kurze Bauzeit und die guten Dämmeigenschaften des Holzes immer mehr Bauherrn davon überzeugen.

Holzbau-Häuser Antwort für gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimaschutz und Wohnraummangel

Für Korbinian Wolf ist der Holzbau die Antwort auf gesellschaftliche Herausforderungen: „Er leistet einen wesentlichen Beitrag zum dringend notwendigen Klimaschutz, ist nachhaltig hinsichtlich der Ressourcenverfügbarkeit und unterstützt den Waldumbau hin zu klimastabilen Mischwäldern“, so der Forstabteilungsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen. Zudem könne damit auch der Wohnraummangel „durch die vielseitigen Möglichkeiten zur Aufstockung und Erweiterung“ gemindert werden.



Dies betonten unisono auch Johann Killer, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung (WBV) Wolfratshausen, und Alex Mayr, WBV-Vorsitzender Holzkirchen: „Nur ein genutzter Wald trägt aktiv zum Waldumbau bei und hilft damit gegen den Klimawandel.“ Großflächige Stilllegungen von Wäldern hätten den Forstexperten zufolge eher einen gegenteiligen Effekt, da die CO₂-Speicherfähigkeit alter Wälder mit der Zeit abnehme.

Übrigens: Der Freistaat Bayern unterstützt Bauherrn von Holzhäusern mit einer Klimaprämie in Höhe von 500 Euro je Tonne gespeicherten CO₂. Weitere Infos dazu gibt es online auf www.stmb.bayern.de.