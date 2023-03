AWO und Polizei informieren in Wolfratshausen über die Tricks von Betrügern

Von: Peter Herrmann

Infoveranstaltung gegen Betrüger: AWO-Ortsvorsitzende Gerlinde Berchtold begrüßte (v.l.) Andreas Czerweny (Dienststellenleiter Polizei Wolfratshausen) und der Weilheimer Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam. © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Trotz zahlreicher Warnungen fallen immer noch viele Menschen auf Schockanrufe und andere kriminellen Maschen herein.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) veranstaltete deshalb erneut einen Informationsnachmittag. Der Einladung in die Wirtschaft Flößerei folgten Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam von der Weilheimer Beratungsstelle der Polizei, der Dienststellenleiter der Wolfratshauser Polizeiinspektion Andreas Czerweny sowie rund 30 interessierte Besucher.

„Ist der Dienstausweis der Polizei hell- oder dunkelgrün?“, fragte Czerweny in die Runde. Nachdem niemand der rund 30 Besucher darauf eine Antwort wusste, gab er selbst die Antwort. „Er ist blau!“, sagte Czerweny. Schon anhand dieser einfachen Fragestellung wurde klar, dass nahezu jeder einem Betrüger auf den Leim gehen kann. Simon Bräutigam konnte dies bestätigen. „Die Dunkelziffer der Opfer ist enorm hoch, weil sich viele Menschen aus Scham nicht melden und den Schaden hinnehmen“, sagte der Kriminalhauptkommissar.



Wer doch zugibt, auf Trickbetrüger reingefallen zu sein, ernte oft Spott und Häme. Bräutigam verwies darauf, dass zu Hause und im Urlaub die größte Gefahr bestehe. „Dort ist der Schutzschirm der Menschen meist auf Null heruntergefahren“, stellte er fest. Anhand eines Filmbeitrags veranschaulichte der Polizist, wie selbst gebildete Menschen auf vermeintliche Schockanrufe reinfallen. Meist agieren die Banden von Callcentern im Ausland aus und werden hierzulande von Komplizen unterstützt. Die Opfer verlieren dabei zum Teil fünf- bis sechsstellige Summen.



Polizei klärt auf, wie die Trickbetrüger vorgehen

In kurzen Szenarien stellte Bräutigam dar, wie falsche Polizeibeamte Druck erzeugen. „Sie sagen oft, es lägen Informationen über einen unmittelbar bevorstehenden Einbruch vor, und empfehlen, Bargeld und Wertsachen sofort einem Zivilbeamten zu übergeben“, erklärte der Referent. Zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit könne sogar die Rufnummer 110 oder eine Ortsvorwahlnummer aus der Region im Display angezeigt werden.

Tipp: Sofort auflegen, niemals Bargeld oder Wertsachen aushändigen

„Legen Sie sofort auf, wenn Sie solch einen Anruf erhalten“, empfahl Bräutigam. Die echte Polizei würde niemals Bargeld oder Wertsachen von vermeintlichen Opfern abholen. Czerweny berichtete von einer Geldübergabe, bei der der vermeintliche Bote vor dem Wolfratshauser Amtsgericht 90.000 Euro entgegennahm. „Schockanrufe vermitteln Traumata“, zeigte Bräutigam Verständnis. Wenn begleitet von Schreien und Weinen mitgeteilt werde, dass sich ein Familienmitglied in einer Notlage befinde und dringend Geld benötige, werde rationales Denken oft ausgeblendet. Gerade ältere Menschen mit Erinnerungslücken fallen oft darauf rein.



Doch auch jüngere Jahrgänge geraten ins Visier der Verbrecher: Vermeintliche Online-Geldanlagen und Investitionen in digitale Kryptowährungen versprechen hohe Gewinne bei vergleichsweise wenig Aufwand. Dabei gelingt es falschen Brokern oft, die Geschädigten zu mehreren Einzahlungen zu überreden.



Bettelbanden wurden in Wolfratshausen gesehen

Am Ende des zweistündigen Vortragnachmittags warnten Czerweny und Bräutigam vor Bettelbanden, die in Wolfratshausen zuletzt am Sebastianisteg und in Wohngebieten gesichtet wurden. „Sie können diesen Leuten nicht helfen, weil die Bettelnden das Geld sofort an ihre Bosse abgeben müssen“, stellte Bräutigam klar. Werde an der Wohnungstür geklingelt, gehe es meist nur um eine Ausspähung des Objekts für einen eventuell später folgenden Einbruch.



AWO-Ortsvorsitzende Gerlinde Berchtold überreichte Inspektionsleiter Czerweny einige Tage später mehrere Trostbären. Sie werden jetzt in Polizeifahrzeugen mitfahren und sollen die Kinder von Betrugsopfern oder junge Unfallverletzte trösten.