Initiative „Frieden-Freude-Füreinander“ trifft sich in Geretsried

Die Regenbogen-Friedensfahne weht ab jetzt jeden Freitag auf dem Karl-Lederer-Platz. © Herrmann

Geretsried – Rund 50 Menschen jeder Altersgruppe folgten einem Aufruf der Initiative „Frieden-Freude-Füreinander“ und gedachten der Opfer des Krieges in der Ukraine.

Zu den Initiatoren der Gruppierung „Frieden-Freude-Füreinander gehören Anne Becker, Anne Gruber, Juliana Köhler, Martin Kern, Roland Gruber, Stephanie Kern, Sibylle Bucher und Trixi Höfer. Etwa 50 Personen konnten sie für ein Treffen mobilisieren. Neben dem gemeinsamen Singen von Liedern blieb auch Zeit für gemeinsame Gespräche und stilles Gedenken an die Opfer des Ukraine-Kriegs.

„Keine gute Tat ist zu klein, um nicht getan zu werden“, zitierte Wortführer Martin Kern ein Sprichwort. Freilich räumte er auch ein, dass die Mittel der Einflussnahme auf die russischen Invasoren beschränkt seien. „Wir können natürlich mit Singen Putin nicht hindern, seinen Krieg weiterzuführen, aber wir können unser Gefühl von Hilflosigkeit gemeinsam tragen und ein Zeichen setzen“, betonte der Geltinger. Die Teilnehmer der Initiative „Friede, Freude, Füreinander“ wünschen sich, Menschen jeglicher Altersgruppe und Herkunft, in einer schwierigen und angstvollen Zeit zusammenzubringen. Nach dem gemeinsamen Singen der drei Lieder „Die Gedanken sind frei“, „Dona nobis pacem“ und „Sag mir, wo die Blumen sind“ baten die Initiatoren um zwei Schweigeminuten für die Opfer des Ukraine-Kriegs. „Ich habe zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren und bisher immer das Glück gehabt, in Frieden und Freiheit zu leben“, betonte Mit-Initiator Roland Gruber. Jetzt wünsche er sich nur, dass das so bleibe. Peter Herrmann

Friede-Freude-Füreinander

Die überparteiliche Initiative „Friede-Freude-Füreinander“ trifft sich immer freitags zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Karl-Lederer-Platz in Geretsried. Anregungen zur Mitgestaltung können unter auf Instagram eingebracht werden.