Auftritte von Künstlern an drei Standorten beleben die Wolfratshauser Altstadt

Von: Peter Herrmann

Teilen

Forderte die Zuhörer am Marienplatz zum Mitsingen auf: Claudia Sommer. © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Am Marienplatz, vor dem Schwankl-Eck und im Ratshausinnenhof waren am Pfingstsamstag beim Straßenmusik-Auftakt über zwei Stunden lang Gesänge, Tuba- und Gitarrenmusik zu hören.

Der Auftakt der von Kulturmanager Andreas Kutter initiierten Straßenkonzerte kam bei Protagonisten und Zuhörern gleichermaßen gut an. Claudia Sommer und Klaus Reichardt eröffneten den Reigen im Rathausinnenhof mit schwungvollen Coverversionen von Amy Macdonald und den 4 Non Blondes. Die Akustik war hier deutlich besser als am knapp 200 Meter entfernten Schwankl-Eck.

Dort blies der Leiter der Stadtkapelle Christian Tomsu in seine Tuba und konnte damit den Verkehrslärm der vorbeifahrenden Autos zumindest halbwegs übertönen. Mehr Glück hatte Fabio Faganello am Marienplatz, der auf seiner Gitarre Eigenkompositionen anstimmte und zunächst von dem Münsinger Liedermacher Jan Wannemacher trommelnd unterstützt wurde. Die Bänke hinter dem Brunnen luden Menschen aller Altersgruppen zum Verweilen an. Während die Kinder im Wasser plantschten, wechselten Faganello und Wannemacher die Rollen. Der junge Münsinger präsentierte seinen häufigen im Internet angeklickten YouTube-Hit „Soiz in meiner Suppn“ im Stile eines bayerischen Entertainers und räumte danach den Marienplatz für Claudia Sommer.

Fliegender Wechsel bei den Musikern

Denn nach Vorgabe des Ordnungsamtes durften die Musiker maximal eine halbe Stunde an einem Ort spielen, bevor sie zu einem anderen Standort wechselten.



„Da kommt endlich ein bisschen Leben in die Stadt rein“, lobte Hans-Werner Kuhlmann das Konzept. Der ehemalige Vorsitzende des Vereins „Lebendige Altstadt Wolfratshausen“ (LAW) genoss das ungewohnte Ambiente ebenso wie der Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk, der an diesem Samstag „nur“ als neugieriger Besucher gekommen war. „Die Idee ist super und macht Spaß“, zeigte er sich begeistert. Kulturmanager Andreas Kutter hofft nun, dass sich die Veranstaltungsreihe schnell etabliert. „Das war schon mal ein guter Start“, bilanzierte er. Bei sonnigem Wetter wird es an jedem Samstagnachmittag von 13 bis 15 Uhr bis Ende Juli Straßenkonzerte in der Altstadt geben.

Anmeldung für Straßenmusiker Künstler, die in Wolfratshausen Samstagnachmittag von 13 bis 15 Uhr r bis Ende Juli Straßenkonzerte in der Altstadt geben wollen, können sich per E-Mail an kultur@wolfratshausen.de anmelden.