Jahreshauptversammlung: Baiernrainer Feuerwehr macht sich mit neuem Einsatzfahrzeug vertraut

Von: Ewald Scheitterer

Inspektion: Zweiter Kommandant Peter Pertold (l.) gab den interessierten Männern der Baiernrainer Wehr Auskünfte zur Technik im neuen Feuerwehrfahrzeug. © Ewald Scheitterer

Dietramszell/Baiernrain – Keine Frage, im Mittelpunkt des Interesses stand in der jüngsten Jahres-Hauptversammlung der Feuerwehr Baiernrain das neue Einsatzfahrzeug, das erst vor kurzem in dem Dietramszeller Ortsteil angekommen war.

„Mit seinen 180 PS, Allradantrieb und seiner Ausrüstung ist es für unsere Zwecke optimal“, bestätigte dann auch der Erste Kommandant Clemens Regul. Mit dem Fahrzeug können nun 800 Liter Löschwasser mitgeführt werden und außerdem sind auch vier Atemschutzgeräte mit an Bord.



„Das neue Feuerwehr-Auto war schon notwendig“, bestätigte auch Bürgermeister Josef Hauser in seinem Grußwort. Dabei verwies er darauf, dass das alte Fahrzeug etwa noch gänzlich ohne Atemschutz-Ausrüstung auskommen musste.

Der zeitgemäßen Ausstattung hatte auch die Baiernrainer Wehr rechtzeitig Rechnung getragen. So hätten in der Zwischenzeit bereits sechs Mann einen Lehrgang für Atemschutz-Geräteträger absolviert, wie der zweite Kommandant Peter Pertold erklärte.

Unterschiedliche Ergebnisse für die finanzielle Situation

Die abgehaltene Jahres-Hauptversammlung bezog sich auf die Jahre 2020 und 2021. „Die für 2022 hoffen wir ganz regulär am 6. Januar 2023 abhalten zu können“, so Vorstand Jakob Pertold. Unterschiedliche Ergebnisse für die finanzielle Situation hatten dann die beiden Jahre gebracht, wie Kassier Martin Ritt darstellte.

Bedingt durch die Ausgaben für die Warmwasser-Installation im Feuerwehr-Haus hatte man 2020 noch ein erhebliches Minus eingefahren. „Ganz gut gelaufen“, sei dafür 2021, wo man mit einem Plus abschließen konnte.

In Sachen Einsätze waren beide Jahre „relativ ruhig“, wie der Zweite Kommandant ausführte: „Lediglich bei ein paar Einsätzen zur technischen Hilfeleistung war die Baiernrainer Wehr in den beiden Jahren gefordert worden.

Und gut war, dass dabei immer relativ viele Leute vor Ort waren.“ „Die Feuerwehr braucht man immer, ob mit oder ohne Corona“, führte Bürgermeister Hauser dazu aus und dankte den Floriansjüngern, „dass ihr eure Freizeit opfert, für Übungen, Ausbildung und Einsätze“.

Künftig noch weit mehr Unwetter-Ereignisse

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass es künftig noch weit mehr Unwetter-Ereignisse wie etwa Hagelschlag und Überschwemmungen geben wird“, sagte schließlich Kreisbrand-Rat Erich Zengerle. Er freute sich zudem, „dass während Corona nicht eine einzige Wehr im Landkreis ausgefallen war.“

Allmählich werde auch der Ausbildungsstau in Folge der Pandemie wieder abgebaut: „Die überregionale Ausbildung ist wieder voll angelaufen. Wir haben so viele Lehrgänge wie noch nie zuvor.“ Und zum neuen Feuerwehr-Fahrzeug der Baiernrainer Wehr sagte der Kreisbrand-Rat: „Schaut’s euch das Auto genau an und macht euch mit der neuen Technik vertraut.“