Bund Naturschutz hat viele Aufgaben und sucht dafür Helfer aus dem Landkreis

Einsatz für den Umweltschutz

Von Peter Herrmann schließen

Wolfatshausen - Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagiert sich die BN-Kreisgruppe. Auf der Jahreshauptversammlung bat Vorsitzender Friedl Krönauer um Unterstützung.

„Die Schultern werden müde“, stellte der BN-Chef am Ende seines Rechenschaftsberichts in der Wirtschaft Flößerei fest. Ob Amphibienrettung, Streuwiesenmahd, Obstbaumschnittkurs oder Wertstoffbörse: Die Aufgaben der Kreisgruppe sind vielfältig, aber oft auf wenige ehrenamtlich engagierte Helfer verteilt. Gesucht seien Universalisten, die die Aktivitäten der Kreisgruppe an den verschiedenen Einsatzorten unterstützen.

Zuvor prangerte Krönauer an, dass der touristische Druck auf die Naturräume des Oberlands nach wie vor hoch sei und die Verkehrswende im ländlichen Raum trotz erfreulicher Entwicklungen wie die Einrichtung der Expressbuslinien noch nicht vollzogen sei. „Leider sind viele immer noch auf das Auto angewiesen“, bedauerte Krönauer. Den Bau eines Radwegs durch ein Lenggrieser FFH-Gebiet hält er dennoch für den falschen Ansatz.



Workshop zur Vermeidung von Plastikmüll und Gartenarbeit an der Kreisklinik Wolfratshausen

In weiteren Jahresbilanzen berichteten die Ortsgruppenleiter auch von Erfolgen, die Mut machen. Umweltbildungsreferentin Diana Meßmer verwies auf gut besuchte Workshops zur Vermeidung von Plastikmüll und Aktionen an Schulen. So betreute der BN ein Jahr lang eine sechste Klasse an der Mittelschule Wolfratshausen.

Dabei säten die 19 Schüler im Garten der Kreisklinik Frühlingsblüher an. Aktive Gartenarbeit leisteten Kinder zudem im „Tölza Garten“, der im vergangenen Jahr mit dem Umweltpreis des Landkreises ausgezeichnet wurde.



Zudem war der BN beim „Klimafrühling Oberland“ sowie auf den „Rosentagen“ in Bad Tölz und beim Geretsrieder Kinder- und Jugendtag vertreten. Für die geplante Kampagne „Vom Wissen ins Handeln kommen“ sucht der BN noch Helfer, die artenreiche Flächen, Gärten und Streuobstwiesen pflegen.



Um das Mähen von Streuwiesen und Renaturierungsmaßnahmen in Mooren kümmert sich BN-Vize-Vorsitzender Achim Rücker. In seinem Jahresbericht kritisierte er jedoch den zunehmenden „Behördenwahnsinn“ und die überbordende Dokumentation seiner Tätigkeit.

Amphibiensammlungen: 170 Ehrenamtliche an 15 Sammelstellen 1.300 Stunden im Einsatz

Viel Unterstützung erfährt der BN bei seinen Amphibiensammlungen. Kreisgruppenmitglied Monika Schotte berichtete von 170 ehrenamtlichen Helfern, die 2022 an 15 Sammelstellen im Landkreis 1.300 Stunden im Einsatz waren, um mehr als 28.000 Kröten, Frösche und Molche sicher über die Straßen zu ihren Laichgebieten zu befördern.



Am Ende gab es noch Ehrungen für langjährige BN-Mitglieder. Anstecknadeln und Urkunden erhielten Christian Roth (50 Jahre im BN), die Familie von Christian Nerz (40 Jahre) sowie Alexander Kollmann für 25 Jahre.