Johanniter Kinderhaus „Zwergenland“ besucht Geretsrieder Stadtverwaltung

Bürgermeister Michael Müller (l.) freute sich über das Bild „Kunterbunt“, (r.) Kita-Leiterin Filiz Siviloglu. © Stadt Geretsried

Geretsried – Jüngst hatte Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller ganz besondere Gäste: Die Vorschulkinder des Johanniter Kinderhauses „Zwergenland“ besuchten das Rathaus zu einer Bürgerfragestunde der besonderen Art.

Zunächst zeigte Michael Müller den interessierten kleinen Besuchern seinen Arbeitsplatz, das Goldene Buch sowie die Amtskette und beantwortete Fragen zu seiner Arbeit. Anschließend wollten die Kinder noch seine Lieblingsfarbe, was er am liebsten isst oder was er gerne in seiner Freizeit macht, wissen.

„Zum Abschluss überreichten die Kinder zusammen mit Kita-Leiterin Filiz Siviloglu ein Bild mit dem Namen Kunterbunt“, berichtet die laut der Stadtverwaltung. Dann gab es für die Vorschulkinder noch Mal- und Rätselbücher sowie Bonbons von der Stadt.