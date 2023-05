Wohngemeinschaft in Geretsried: 18 Bewohner, drei Katzen, neun Hühner und ein Hahn

Jubiläumsfeier in Geretsried: 20 Jahre für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Von: Michaela Schubert

20 Jahre sozialtherapeutische Wohngemeinschaften in Geretsried: Zum Dank für die guten Zusammenarbeit überreichte die Geschäftsführerin Sabine Lorenz (l.) Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf Blumen. © Michaela Schubert

Geretsried - Einen sicheren Hafen für Menschen, die in der Gesellschaft aufgrund psychischer Erkrankungen keinen leichten Stand haben, zu schaffen: Das war vor 20 Jahren Sabine Lorenzes Intension, als sie den Verein Freunde psychisch Behinderter gründete.

Stolz blickt Sabine Lorenz am Vereinsjubiläum des Vereins Freunde psychisch Behinderter auf die Gründung vor 20 Jahren zurück. Menschen zu helfen, ihnen in schwierigen Lebenslagen zur Seite zu stehen und zu stärken, dafür lebt Lorenz. Sie ist Chefin der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischen Erkrankungen an der Geretsrieder Blumenstraße.

Die Vereinsvorsitzende Helgard von Hüllen sprach ein großes Lob an das Team rund um Lorenz aus. „In den schwierigen Corona-Zeiten umschifften alle in guter Zusammenarbeit alle Klippen mit unerschütterlichem Optimismus.“ Die Zeit sei nicht leicht gewesen, aber sie hätten sehr gute Arbeit geleistet.

Auch Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf ließ es sich nicht nehmen, Lorenz persönlich zu gratulieren. „Vor 20 Jahren hast Du mit viel Begeisterung und nachhaltiger Kraft etwas geschaffen, das uns allen guttut“, denn es sei wichtig, dass Menschen mit Behinderung im alltäglichen Leben integriert seien. Scharf dankte Lorenz für die gelungene Inklusionsarbeit.



Mit den Worten: „So eine Einrichtung zu betreiben erfordert Mut und man muss mit Rückschlägen umgehen können“, zollte auch CSU-Landtagsabgeordneter Martin Bachuber in seiner Laudatio der Vereinsvorsitzenden Respekt. Inklusion sei wichtig für die Gemeinschaft. Leider würden psychisch kranke Menschen von der Gesellschaft immer noch stigmatisiert werden. „Vereine wie der Geretsrieder tragen Großartiges dazu bei, dass psychische Erkrankungen in der Gesellschaft mehr Akzeptanz erfahren.“



Bachhuber berichtete weiter, dass der Landtag auch seinen Beitrag dazu leisten würde. Er arbeite im Bereich Inklusion an Lösungen, Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt besser einzugliedern und mehr Wohngruppen zu schaffen, wie die von Lorenz in Geretsried.

Wohngemeinschaft in Geretsried: 18 Bewohner, drei Katzen, neun Hühner und ein Hahn

Dort wohnen auf insgesamt drei Etagen 18 Bewohner und drei Katzen. Für frische Eier sorgen neun Hühner und ein Hahn, die im angrenzenden Garten leben. Auch extern werden zwei Bewohner von den Sozialpädagogen mitbetreut. Ziel der Einrichtung ist es, den Menschen ein sicheres Umfeld zu bieten.



Überdies sorgen therapeutische Angebote dafür, dass sich der Gesundheitszustand der Bewohner wieder stabilisiert. In der Gemeinschaft lernen sie, ihr Selbstvertrauen wieder aufzubauen und Schritt für Schritt wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Bewohnerin der Wohngemeinschaft in Geretsried berichtet über ihre Erfahrungen dort

Abseits des Gewusels feierten einige Bewohner mit. Nicht alle sind in der Lage, sich unter die Gäste zu mischen. Eine Bewohnerin hatte Lust, etwas über sich zu erzählen: „Ich bin froh, hier einen Halt gefunden zu haben“, berichtete die 60-Jährige. Sie leidet an Depressionen und Suizidgedanken. Ein Leben alleine wäre undenkbar für sie. Die Gemeinschaft mit den Bewohnern und Betreuern sei eine familiäre Stütze, ohne die sie nicht weiter wüsste. Sie arbeitet zweimal wöchentlich in einer Tagesstätte und Angebote wie Yoga helfen ihr sehr.



Lorenz erklärte bei ihrer Ansprache, ihr hätten Träger immer wieder vorgehalten, ein solcher Verein würde sich nicht tragen. Dem war nicht so. „Es lohnt sich. Man werde zwar finanziell nicht reich, aber es lohnt sich vor allem im Herzen“, betont sie abschließend.