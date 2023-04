40 Jahre RSC: Radler überreichen Jubiläumstrikot an Wolfratshauser Bürgermeister

Von: Peter Herrmann

Feiern das Jubiläum: (v.l.) die RSC-Vize-Vorsitzender Horst Schwanke, Trikot-Sponsor Rainer Lug, Bürgermeister Klaus Heilinglechner, RSC-Vorsitzender Wolfgang Sacher und Schriftführer Gerhard Reindler. © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Am 13. April 1983 gründeten 45 Radsport-Fans den damaligen RSC Isartal Wolfratshausen, der sich 2006 in RSC Wolfratshausen umbenannte. Das Jubiläum wird nun mit gefeiert.

„Eine Stadt ohne ehrenamtliches Engagement ist eine tote Stadt“, stellte Klaus Heilinglechner fest. Der Wolfratshauser Bürgermeister ist eines von derzeit 150 Mitgliedern des Radsportclubs (RSC) und streifte sich jüngst im Sitzungsaal des Rathauses das Jubiläumstrikot über.

Zuvor erinnerte Vorsitzender Wolfgang Sacher an die Geschichte des Vereins. Am Gründungstag verlor der damals 16-Jährige bei einem Starkstromunfall seinen linken Arm und fast sein Leben: „Seither feiere ich dieses Datum als meinen zweiten Geburtstag“, erklärte er.



Mittlerweile hat sich der RSC Wolfratshausen zu einem der bekanntesten Radsportvereine Oberbayerns für jedes Alter und alle Leistungsklassen entwickelt. So organisieren die Mitglieder Vereinstouren, Trainingsfahrten, Radurlaube und Rennen im Münchner Süden. „Außerdem nehmen wir an Rennradevents im gesamten Alpenraum teil“, betonte Sacher. Dazu gehören der Ötztaler Radmarathon, der Dreiländergiro und die Wendelstein-Rundfahrt. Viel Beachtung verdient auch die Mountainbike-Sparte. „Unsere Biker sind überregional im Cross Country und MTB-Marathon-Bereich unterwegs“, stellte Sacher fest. Dabei liegt dem Verein die Förderung junger Talente ebenso am Herzen wie der gemeinsame Spaß beim Sport in der Natur.



Zudem feierten die Mitglieder beachtliche Erfolge in zahlreichen Wettbewerben. So holte Wolfgang Sacher auf seinem Rennrad bei den Paralympics die Goldmedaille und errang den Weltmeistertitel im Behindertenradsport. Claudia Lichtenberg holte Siege bei der Tour de France und dem Giro d’Italia. Und: Antje Bornhak ist Mountainbike-Weltmeisterin, Tanja Priller überzeugte im Mountainbike-Weltcup.

Programm In diesem Jahr stehen nach dem „Anradeln“ am Montag, 1. Mai, der Münsinger Bergsprint (24. 5.), eine Jubiläumstour in die Wolfratshauser Partnerstadt Manzano (31. 5. bis 6. 6.), ein Jubiläums-Sommerfest (29. 7.) sowie die offene Stadtmeisterschaft in Feldkirchen (17.9.) an. Wolfgang Sacher hofft, dass sich noch mehr Mitglieder im Verein engagieren, und der Stadtrat Wolfratshausen einem dringend benötigten Zuschuss zustimmt.