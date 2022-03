Jubiläumsprogramm: Historischer Verein Wolfratshausen lädt zu Veranstaltungen ein

Von: Peter Herrmann

Teilen

Präsentierten das neue Veranstaltungsprogramm vor: (v. l.) Mechthild Felsch, Ludwig Gollwitzer sowie Dr. Sybille Krafft vom Historischen Verein. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Der Historische Verein Wolfratshausen lädt zum Jubiläumsprogramm zu vielen Veranstaltungen ein.

1997 gründete sich der Historische Verein Wolfratshausen. Eine Feier zum 25-jährigen Bestehen muss aufgrund der immer noch geltenden Corona-Vorgaben zwar verschoben werden.

Dennoch konnte Vorsitzende Sybille Krafft vor Kurzem gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Mechthild Felsch und Ludwig Gollwitzer im Waldramer Erinnerungsort Badehaus das neue Veranstaltungsprogramm präsentieren.

Nach dem bereits am 8. März durchgeführten Rundgang „Weibsbilder am Bergwald“ folgt am Donnerstag, 10. Mai, ein Gedenkabend an die Bücherverbrennung: Ab 19 Uhr werden sich in der Loisachhalle verfolgte Autoren aus verschiedenen Ländern versammeln und aus ihren Werken vorlesen.

„Jugendliche aus verschiedenen Schulen stellen die verfemten Schriftsteller mit kreativen Beiträgen vor“, verspricht Krafft. Bei der in Kooperation mit der Stadt Wolfratshausen und dem Badehaus-Verein stattfindenden Veranstaltung kündigt der Historische Verein zudem Weltmusik und ein internationales Buffet an.

Alltag der „Fuizler“

Die Geschichte der Gemeinde Höhenrain steht am 18. Juni ab 14 Uhr im Rahmen einer Kutsch- und Radlfahrt durchs Dorf sowie einer Oskar-Maria-Graf-Lesung von Ludwig Gollwitzer im Fokus.

Unter dem Motto „Hoamat is a ganz großes Trumm vom Glück“ berichtet zudem der ehemalige Tölzer Pfarrer Rupert Frania über den Alltag der „Fuizler“ – so werden die Dorfbewohner aufgrund des umliegenden Mooses noch heute genannt. Im Anschluss lädt der Historische Verein im Alten Wirt zu seiner Mitgliederversammlung ein.

Vier Wochen später führt eine von Kaija Voss geleitete Exkursion zu „Benediktinern und Bauhäuslern“ ins Kloster Scheyern und in die Pfaffenhofener Kunsthalle (16. Juli).

Lesen Sie auch Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen startet ins neue Semester GAP – Das Programm der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen e.V. für Frühling/Sommer ist seit 24. Januar 2022 erhältlich – online und in gedruckter Form. Mit über 220 Veranstaltungen will man auch weiterhin alles tun, um dem öffentlichen Bildungsauftrag nachzukommen. Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen startet ins neue Semester Wenn Edmund Stoiber in Wolfratshausen mit dem Berggeist spricht Längst sind sie ein Publikumsmagnet: Seit 15 Jahren bietet die Loisachtaler Bauernbühne in Wolfratshausen historische Stadtführungen an. Wenn Edmund Stoiber in Wolfratshausen mit dem Berggeist spricht

Über die Zukunft des „Alten Krankenhauses“ an der Sauerlacher Straße 15 in Wolfratshausen informiert der Verein mit Vorträgen am Tag des offenen Denkmals (11. September). Die Maro-Genossenschaft wird dabei auch den aktuellen Planungsstand zum Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf dem Areal bekanntgeben.

Mit einer Führung des Archäologen Markus Fagner zu einer Siedlung aus der Hallstattzeit am zwischen Münsing und Höhenrain gelegenen Buchsee endet am 9. Oktober das Veranstaltungsreigen des Historischen Vereins. Peter Herrmann

Teilnahme Teilnehmer können sich unter der Telefonnummer 08171/34 59 05 oder per E-Mail an info@histvereinwor.de für die jeweiligen Vorträge und Führungen anmelden.