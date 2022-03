THW Geretsried ist unterirdisch im Einsatz – Nachwuchs wird gesucht

Von: Viktoria Gray

Checken die Lage in der Sickergrube: zwei Freiwillige beim Umgang mit der Enge. © THW Geretsried

Geretsried – Jüngst stand für das Technische Hilfswerks (THW) Geretsried verschiedene Ausbildungen auf dem Programm. Die Helfer mussten auch eine Sickergrube hinabsteigen.

Beim Ausbildungsszenario vor Kurzem galt es, eine Sickergrube zu erkunden und auszusteifen. Dabei gehe es genau genommen darum, das „weitere Einstürzen der Grube zu verhindern“, wie Sven Schirmer, Ausbildungsbeauftragter beim THW, erklärte. So würden etwa Ernstfälle, nach einem Einsturz geübt.

THW hat keine Angst vor engen Räumen

Vor allem mussten die Freiwilligen bei diesem Szenario in engen Räumen mit schwerem, technischen Gerät umgehen können. Um sich unterirdisch weiter fortbewegen zu können, mussten die Helfer Holzkonstruktionen bauen. „Damit werden die Wände stabilisiert“, sagte Schirmer. Dazu gehöre außerdem der Umgang mit der Motorsäge, um das Holz in die entsprechende Form zu bringen. Nachdem die Holzkonstruktion in Einzelteilen erstellt war, wurde ein Dreibock errichtet mit dessen Hilfe sowohl das Material als auch die Helfer in die Grube herabgelassen werden konnten.

Im Ernstfall ist Schnelligkeit gefragt

Es müsse schnell und dynamisch ablaufen – wie bei einem Ernstfall. Nur so könnten auch in der Realität Überlebende geborgen werden. „An erster Stelle steht trotzdem immer: Selbstschutz vor Fremdschutz“, sagte der THW-Beauftragte. Einsturzgefährdete Gruben oder Gebäude dürften nie betreten werden, wenn sie nicht richtig gesichert sind. „Es ist ganz wichtig, solche Vorfälle regelmäßig zu üben“, erklärte Schirmer.



Derzeit hat der THW Ortsverband Geretsried 50 Mitglieder. Über Nachwuchs würde sich der Verband aber jederzeit freuen. „Da ist noch Luft nach oben“, sagte Schirmer. Im Ortsverband kann jeder ab zehn Jahren mitmachen. Zwischen zehn und 18 Jahren kann man sich in der THW Jugend engagieren und danach als Erwachsener in den verschiedenen Fachgruppen.

Der THW-Ortsverband Geretsried veranstaltet immer wieder Probetage für Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Der nächste Schnuppertag für die Grundausbildung findet am Samstag, 9. April, statt. Hierfür bittet das THW um Anmeldung. Der Ortsverband ist per E-Mail an info@thw-geretsried.de oder unter Tel: 08171/900 30 erreichbar. Infos auf www.ov-geretsried.thw.de.