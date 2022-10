Geretsried: Abschluss der Aktionswochen bieten Aufklärung, Spiel und Partyspaß

„Äktschn Oberland“: Solomon Solgit half Kindern beim Balancieren auf dem Einrad. © Peter Herrmann

Geretsried – Kreisjugendpflege und andere Träger veranstalteten eine dreimonatige Kampagne, bei der sich Vereine, Verbände und ehrenamtlich Engagierte präsentieren konnten.

Krönender Abschluss von „Äktschn Oberland“ war ein Festival, das aufgrund unsicherer Wetterprognosen vom Karl-Lederer-Platz in das Parkhaus neben dem Hallenbad an der Adalbert-Stifter-Straße verlegt wurde.

„Hart am Limit“ macht auf die Gefahren von Alkohol aufmerksam

„Das ist eine coole Location“, zeigte sich Christine Böhm begeistert. Die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes in Bad Tölz machte am Stand des Projektteams „Hart am Limit“ (HaLt) auf die Gefahren von Alkohol aufmerksam. Dabei konnten Jugendlichen anhand eines Ratespiels den Grammgehalt des Suchtmittels in verschiedenen Getränken schätzen.

Das Erstaunliche: Nur die wenigsten vermuteten, dass eine Halbe Bier 20 Gramm Alkohol enthält und damit das höherprozentige Stamperl Schnaps übertrifft. Auch Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Geretsrieder Trägervereins für Jugend- und Sozialarbeit (TVJA), lag daneben. „Es kamen aber auch viele 12- bis 13-Jährige zu uns, die schon erstaunlich viel Erfahrung mit Alkohol gemacht haben, obwohl er in Geschäften nicht an sie verkauft werden darf“, berichtete Böhm.

„Äktschn Oberland“ bietet Sport-, Spiel- und Malaktionen

Dass am Samstag im Parkhaus ausschließlich Softdrinks angeboten wurden, verstand sich da von selbst. Neben diesem Informationsangebot der Suchtprävention standen für die Kinder und Jugendlichen am Nachmittag vor allem Sport-, Spiel- und Malaktionen bereit.

So lud Kreisjugendring-Geschäftsführerin Sandra Kresta zum „Cola-Pong“ ein. Patrick Schmook von der Mobilen Jugendarbeit in Geretsried animierte Kinder zum Specksteinschleifen, Sprayen und Malen.

Renato Wittstadt vom Wolfratshauser Schachclub ließ sich vom Nachwuchs herausfordern. Und Solomon Solgit verriet im Auftrag der Tölzer Jugendförderung Tricks beim Einradfahren und Balancieren. Richtig laut wurde es dann am Abend, als der Punkrock der jungen Eglinger Band Akili durchs Parkhaus hallte. Applaus gab’s zudem für das DJ Kolor Kollektiv, die Reimattacken des Rappers BC Runner und die Musiker von Juca Sound.

Kreisjugendpflegerin Verena Peck ist zufrieden mit der Veranstaltung in Geretsried

Am Ende zog Kreisjugendpflegerin Verena Peck trotz des kurzfristigen Veranstaltungsortwechsels ein zufriedenes Fazit. „Am Karl-Lederer-Platz wären vielleicht noch mehr Jugendliche und Zufallsgäste gekommen“, räumte sie ein. Zugleich registrierte Peck, dass die jungen Leute bewusst den Weg ins Parkhaus gefunden hatten und dort keine Lautstärke-Beschwerden von Anwohnern zu erwarten waren. Peter Herrmann