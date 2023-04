Kampf, Tanz und Akrobatik: Workshop begeistert Geretsrieder Schüler

Von: Sandra Gerbich

Teilen

Begeisterten die Schüler der Franz-Marc-Schule Geretsried: Arnold Gomez, Carmen Skandali sowie Angelo Matimbe der Münchner Schule für Kampfkunst und -akrobatik „Fight yourself“. © Sandra Gerbich

Geretsried – Eine Veranstaltung der besonderen Art durften die 5. und 6. Klassen der Franz-Marc-Schule in Geretsried besuchen.

„Fight yourself“, eine Münchner Schule für Kampfkunst und -akrobatik, hatte der Schule eine Show mit anschließenden Workshops angeboten. In der Turnhalle der Schule führten Arnold Gomez, Angelo Matimbe sowie Carmen Skandali ihre Stunts auf. In drei Kleingruppen konnten die Schüler nachfolgend Kampftanz, Kampfakrobatik oder Kampftechniken selber ausprobieren.

Das demonstrierte Workshopleiter - Steine wie im Film mit einem Schlag zerstören

Wer kennt nicht die Filmszene, in der es einem Kämpfer gelingt, mit nur einem Händehieb betonharte Platten zu zerschlagen? Als Gomez ausholte, blieb so manchem Zuschauer fast das Herz stehen. Gefolgt von „Ohs“ und „Ahs“ und „Wows“ sowie tosendem Applaus genoss der Artist den Erfolg. Aber auch die Tanzakrobatik des Münchner Sporttherapeuten, begleitet von seinen Mitstreitern Matimbe sowie Skandali, konnte sich sehen lassen. Wie in einem Actionfilm lieferten sich die drei Showkämpfe.



Die Freude beschränkte sich nicht allein auf die Schüler und ihre Lehrer. Die drei Artisten der Münchner Schule für Kampfkunst und -akrobatik waren das erste Mal in der Franz-Marc-Schule in Geretsried zu Gast „und total begeistert“, erklärte Gomez. Dass Kinder ekstatisch ihre Shows verfolgten, verwunderte ihn nicht. Aber dass sie auch so ambitioniert bei den drei Workshops mitmachen würden, habe er nicht erwartet.



Kinder aktiv bei „Fight yourself“

Auch die Lehrerschaft feierte die Veranstaltung als ein gelungenes Event. Mehr als zwei Dutzend strahlende Kinder bei der Show, die anschließend ambitioniert beim Workshop der drei Mitglieder von „Fight yourself“ mitmachen durften: „Was will man mehr?, fragte Christine Herrmann, die an Schule unterrichtet.



Nach der Show hätten sich einige der Kinder davon überzeugen wollen, ob es sich bei den Planken um Styroporbrettchen gehandelt habe, verriet Herrmann. „Bei den Brettern handelte es sich um sogenannte Gasbetonplatten“, erklärte der 33-jährige Kampfkünstler. Gomez ist nicht nur Personal-Trainer und Sporttherapeut, sondern auch ehemaliger Weltmeister im Kickboxen. Darüber hinaus wird er oftmals von den Bavaria Filmstudios als Stuntman gebucht. Echtes Herzblut verliere Gomez jedoch bei den Kindern, „besonders den Schülern an Mittel- und Förderschulen“, erklärte er. Ihre koordinativen Fähigkeiten herauszuarbeiten, fordere ihn heraus.



Antiaggressionstraining eventuell als Folge-Workshop

Herrmann und Gomez hoffen, dass die Veranstaltung wiederholt wird. „Ich habe bereits mit Lehrern über ein Folgeevent im Rahmen eines Antiaggressionstrainings gesprochen“, so der Kampfkünstler.