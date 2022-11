Cartoonist sieht Tristesse mit Humor

Kastner und Heininger zeigen provozierende Werke

Stellen im Kunstturm ihre Werke aus und halten Vorträge: Michael Heininger (l.) und Wolfram P. Kastner. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Karikaturist Michael Heininger und der Aktionskünstler Wolfram P. Kastner im Kunstturm eröffnen ihre gemeinsamen Ausstellung „Zorn“.

Während am Volkstrauertag die Gebirgsschützen mit Gewehren am Schwankl-Eck vorbeimarschierten, eröffnet im Kunstturm in Wolfratshausen die Ausstellung „Zorn“

Erregte bereits in Dietramszell mit Büste Aufsehen

Kastner sorgte vor acht Jahren in Dietramszell für Aufsehen, als er eigenmächtig die Büste des Reichskanzlers Paul von Hindenburg von der Klostermauer schraubte. Diesmal protestierte der 75-Jährige Münchner unter anderem gegen Monumente, die an die Opfer der beiden Weltkriege erinnern. Dazu gehört auch die Mariensäule vor dem Brunnen in der Marktstraße. Die Aufschrift „Sie starben für Vaterland“ missfällt Kastner nicht nur aufgrund des fehlenden „s“ ebenso wie die Böllerschüsse der Gebirgsschützen am Volkstrauertag. Als Kontrapunkt ist im zweiten Obergeschoss des Kunstturms ein von ihm gestaltetes Wohnzimmer im deutschen Flecktarnmuster zu sehen.



Direkten Wolfratshausen-Bezug haben die Porträts von Sophia und Moses Freimark. Der jüdische Viehhändler lebte mit seiner Frau am Obermarkt 16/18, bis beide am 15. Juli 1942 von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde. „Es wäre schön, wenn an dem Haus eine Gedenktafel angebracht wird“, regte Kastner an.

Ebenso wie er kam auch Michael Heininger vor Kurzem nach Wolfratshausen, um sich ein Bild von den architektonischen Eigenheiten und anderen Besonderheiten zu machen. „Mir fielen besonders der Leerstand in einigen Schaufenstern und die vielen Beschilderungen auf“, berichtete Heininger. Entlang der Häuserzeile am Untermarkt entdeckte der Künstler Fahnenhalterungen. Prompt verzierte er seine Karikaturen mit roten Hakenkreuz- und Pleitegeierfahnen.



Cartoonist sieht Tristesse mit Humor

Die Wolfsstatue im Rathausinnenhof versah der Cartoonist mit einem Urinstrahl über der Aufschrift „Kein Trinkwasser“. Ferner zeichnete er den umstrittenen Miniatur-Brunnen vor dem Schwankl-Eck nach. „Ich parodiere gerne: Man muss die Tristesse humorvoll sehen“, sagte der 77-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.



Kastner gab ihm recht, auch wenn er wegen seinen provozierenden Aktionen schon mehrmals verklagt wurde. „Weil meine Werke keinen Interpretationsspielraum zulassen, hatte ich immer wieder Stress mit dem Gericht“, räumte Kastner ein. Peter Herrmann