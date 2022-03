Asphaltierung des Loisachuferwegs in Wolfratshausen kann vorerst nicht realisiert werden

Teilen

Bleibt weiterhin ohne Asphalt: Der südlich des Hatzplatzes beginnende Bleibt weiterhin ohne Asphalt: Der südlich des Hatzplatzes beginnende Loisachuferweg.. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Die stellvertretende Stadtkämmerin Stephanie Kaiser stellte jüngst den Haushaltsplan 2022 vor. Der Etat muss aufgrund der Corona-Pandemie und millionenschweren Großprojekten gekürzt werden.

„Der Schuldenstand wird wieder wachsen“, prognostizierte Kaiser. Sie verwies darauf, dass die Stadt ab 2023 neue Darlehen aufnehmen müsse, zumal rund neun Millionen Euro für Baukosten eingeplant sind. Insgesamt beläuft sich der Verwaltungshaushalt auf 43 Millionen Euro, die Personalkosten betragen 9,2 Millionen Euro.



Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt findet wie schon im vergangenen Jahr nicht statt. Stattdessen werden rund 300.000 Euro vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt abgeführt. Insgesamt werden 9,4 Millionen Euro von den Rücklagen entnommen. Bis 2025 könnten diese nach einer Einschätzung von Stephanie Kaiser auf 400.000 Euro schrumpfen. „Die wirtschaftliche Lage ist nicht so rosig, aber das müssen wir einfach schaffen“, befand Wirtschaftsreferent Helmut Forster (Wolfratshauser Liste). Grünen-Fraktionssprecher Peter Lobenstein regte Einsparungen beim Stadtmarketing und Tourismus an.



Definitiv aus dem Haushaltentwurf gestrichen wurde die Asphaltierung und Verbreiterung des Fuß- und Radwegs am Loisachufer, für den ursprünglich 500.000 Euro bereitgestellt werden sollten. „Das ist langfristig kein Thema mehr“, erklärte Lobenstein. Die Grünen und der Bund Naturschutz (BN) positionierten sich ohnehin schon im Vorjahr gegen die Asphaltierung des Loisachuferwegs. Entfallen wird auch ein Zuschuss für den Bau einer künstlichen Surfwelle in Weidach.



Wie berichtet, beendete der Wolfratshauser Stadtrat vor der Haushaltsvorstellung das Projekt einstimmig aufgrund einer unvorhergesehenen Kostenexplosion. 200.000 Euro gab die Stadt bereits für Planungen und Gutachten aus. Die zweite Hälfte des 400.000 Euro hohen Zuschusses wird nun aus dem Haushalt gestrichen.



Mit dem Ergebnis der Beratung erfolgt nun die endgültige Ausfertigung des Haushaltsplans 2022 mit Haushaltssatzung, Vorbericht und den Anlagen. Am Dienstag, 15. März, will der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung den Haushalt endgültig beschließen. Peter Herrmann