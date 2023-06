Kellerbrand in Wolfratshausen: Drei Bewohner kommen mit Schrecken davon

Von: Daniel Wegscheider

Die Brandursache ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt, jedoch gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wolfratshausen: Mitten in der Nacht werden drei Hausbewohner an der Gebsattelstraße in Wolfratshausen durch das Piepsen des Brandmelders aus dem Schlaf gerissen. Im Keller des Gebäudes brannte es.

In den frühen Morgenstunden am Montag, 5. Juni, gegen 2.30 Uhr, wurden die Bewohner eines Hauses an der Gebsattelstraße in Wolfratshausen vom Brandmelder geweckt. Die drei Bewohner des Hauses im Alter von 58, 55 und 25 Jahren, stellten eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Hauses kommend fest. Wie die Polizeiinspektion Wolfratshausen berichtet, konnten sich alle drei rechtzeitig aus dem Gebäude retten.

Schaden am Haus an der Gebsattelstraßen beläuft sich auf etwa 22.000 Euro - Verletzt wurde niemand

Die Brandursache ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt, jedoch gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Durch das Feuer wurde die Wasserleitung des Hauses beschädigt und setzte den Keller unter Wasser – es entstand insgesamt ein Schaden von rund 22.000 Euro.

Die Feuerwehr Wolfratshausen war mit 21 Einsatzkräften vor Ort, weiterhin zwei Krankenwagen, der Notarzt sowie ein Einsatzleiter Rettungsdienst. Verletzt wurde durch den Brand niemand.