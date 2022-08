Kindergarten Caritas Blechkiste feiert bei Sonnenschein trolliges Sommerfest

Von: Viktoria Gray

Spaß für Groß und Klein von oben: Der Troll sitzt auf dem Dach des Kindergartens Caritas Blechkiste. © Michael Stockhammer

Geretsried – Vor Kurzem konnte nach langer Pause endlich wieder ein Sommerfest im Geretsrieder Kindergarten Caritas Blechkiste stattfinden.



„Wuscheliger Kopf, braunes Fell und barfüßig, so stand der lustige Troll auf dem Dach der Blechkiste“, berichtete Verena Stockhammer, Pressebeauftragte des Elternbeirates des Kindergartens Caritas Blechkiste. Stockhammer war selbst dabei, als der Troll beim Sommerfest auf dem Dach für Unterhaltung sorgte.

Lehrer schlüpft in Troll-Kostüm und wird zu „Wurliz“

Dort schlüpfte der Lehrer und Künstler Matthias Brandstäter in die Rolle des kleinen Trolls „Wurliz“. Laut Stockhammer begeisterte er die Anwesenden in besonderem Maße. „In einer etwa eineinhalbstündigen Darbietung nahm er die Kinder mit auf eine Reise in das lustige Land der Trolle“, sagte die Pressebeauftragte.

Unterstützt wurde Brandstäter zudem von einer Giraffe, die sich als Gitarre verkleidet hatte. Mit seinem Programm hat er vor allem die strahlenden Kinderherzen amüsiert.“ Auch habe er den Kindern nebenbei Themen der Natur näher gebracht.

Schubkarrenrennen und Wettnageln begeistern Geretsrieder Kinder

Das Fest gut vorbereitet und geschmückt hatten im Vorhinein die Erzieherinnen, der Elternbeirat und die gesamte Elternschaft des Kindergartens. Kuchen, Kaffee und Eis standen zudem zur Stärkung bereit.

Schubkarrenrennen, Wettnageln und weitere lustige Spiele bereicherten außerdem das Fest. „Ein großer Andrang herrschte beim Schminken, bei dem die Kinder liebevoll in Tiere und Fabelwesen verwandelt wurden“, erinnerte sich Stockhammer.



Abgeschlossen wurde die Veranstaltung dann mit einem einstudierten Lied der Kinder, bei dem auch die Gäste nicht mehr still stehen konnten. Das lange Warten auf das Sommerfest wurde laut Stockhammer zudem mit herrlichem Sonnenschein belohnt.