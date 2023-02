Einzelfallentscheidung bei einkommensschwachen Familien

Gebührenerhöhung für die Betreuung des Nachwuchses in Dietramszell

Von: Michaela Schubert

Der Gemeinderat beschloss: In den Kindergärten Dietramszell, Ascholding und Linden werden die Beiträge ab 1. September um 26 Prozent erhöht. © PantherMedia/aksenovko

Dietramszell - Die Beiträge für einen Kindergartenplatz in der Kommune Dietramszell sind beschlossene Sache. Ab September steigen die Gebühren um 26 Prozent.

„Bei der Kinderbetreuung rechnen wir für 2022 mit Einbußen von 1,1 Millionen Euro“, betonte der Rathauschef Josef Hauser (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb müssen die Preise dringend angepasst werden.

„Das Defizit in der Kinderbetreuung ist in den vergangenen sieben Jahren um ein Vielfaches angestiegen“, erklärte der Bürgermeister unlängst seinem Gremium. 2014 verzeichnete die Kommune ein Defizit von 390.000 Euro und im Jahr 2021 waren es bereits 900.000 Euro - für 2022 rechnet Hauser mit 1,1 Millionen Euro. Deshalb plädierte Hauser für eine Gebührenanpassung für die drei Kitas Dietramszell, Linden und Ascholding in Höhe von 26 Prozent.

Die neuen Preise sind 140 Euro und 200 Euro

Bisher kostete eine vier- bis fünfstündige Betreuung lediglich 111 Euro - weit unter dem Durchschnitt anderer Kommunen, hieß es. Ab September kostet dieselbe Buchungszeit 140 Euro. Ein Ganztagsplatz im Kindergarten kostet künftig 41 Euro mehr und steigt somit auf einen Satz von 200 Euro an. Hauser räumte ein: „Natürlich sind 26 Prozent Erhöhung nicht wenig, aber trotzdem, dass wir die Gebühren erhöhen, ist uns die Personengruppe Kind immer noch ein Defizit von 1,1 Millionen Euro wert. Deshalb sei den Eltern der Mehrpreis zuzumuten.



Xaver Huber (BLD) merkte an: „Die Gebühren gleich um 26 Prozent auf einmal anzuheben, finde ich zu viel.“ Sein Antrag, die Anpassung mit 13 Prozent auf zwei Jahre zu splitten, wurde abgelehnt. Das Gremium unterstützte die Argumentationslinie des Bürgermeisters und sprach sich mit 18 Stimmen für die vorgeschlagene einmalige Gebührenanpassung aus.

Einzelfallentscheidung bei einkommensschwachen Familien

Eine Beitragsermäßigung für Geringverdiener wird es nicht geben, obwohl die Gemeinde eigens eine Richtlinie ausgearbeitet hatte. Es sei schwierig, aufgrund fehlender Informationen ein Durchschnittsgehalt der Eltern der Kindergartenkinder zu errechnen und somit gestaltet sich die Festlegung der Einkommensgrenzen als problematisch.



Hauser gab besorgt zu bedenken: „Möglicherweise ist das Defizit im Nachhinein noch größer.“ In schwierigen Fällen gebe es die Möglichkeit, beim Landratsamt einen Härtefallantrag zu stellen, den das Gremium gesondert diskutieren könne. Maria Spindler (Grüne) verwies darauf, dass die Kindergartengebühren ab dem zweiten Kind um 20 Euro gesenkt werden. Dies bleibt auch künftig der Fall.