Guter Dinge

Königsdorf: Jugendsiedlung optimistisch - hohe Auslastung wird erwartet

Von: Viktoria Gray

Das Tageshaus bei der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. © Jugendsiedlung Hochland

Königsdorf – Die Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf dankte jüngst Förderern und hofft auf viel Betrieb.

Die Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf ist anerkannter gemeinnütziger Träger der Jugendbildungsstätte für den Bezirk Oberbayern. Auch während der Corona-Pandemie konnte der Betrieb dank staatlicher Förderungen weiterhin aufrechterhalten werden. Nun drückte die Siedlung mit einem offenen Brief an die Politik ihren Dank aus.



Seit Mitte März 2020 musste der Betrieb in der Jugendsiedlung Hochland aufgrund der Pandemie Kurzarbeit anmelden und finanzielle Hilfen beanspruchen. Die Beherbergungseinschränkungen und die abgesagten Schulfahrten ließen damals nichts anderes zu.



Der kontinuierliche Bezug des Kurzarbeitergeldes in variierendem Umfang sicherte jedoch den Fortbestand der Einrichtung. „Durch die staatlichen Förderungen sind wir immer liquide geblieben“, erklärt Sozialpädagoge und Betriebsleiter der Jugendsiedlung Königsdorf Roland Herzog.

Erleichtert über die staatliche Stütze: Roland Herzog von der Jugendsiedlung. © Jugendsiedlung Hochland

Das Jahr mit der schlechtesten Auslastung, erinnert sich Herzog, war das erste Pandemie-Jahr 2020. „Da lag sie noch deutlich unter 30 Prozent.“ Im Folgejahr konnte dann eine leichte Steigerung bis auf knapp 50 Prozent erzielt werden. Das Personal habe neue Tagesangebote für Schulklassen entwickelt und Konzepte entsprechend der Situation angepasst.

„Wir sind zuversichtlich, in 2022 die Auslastung weiter steigern zu können und damit die Einrichtung wieder komplett durch den eigenen Betrieb finanzieren zu können“, zeigt sich der Betriebsleiter optimistisch.

Mit einer nur 17-prozentigen-Förderungsquote müsse die Jugendsiedlung über 80 Prozent des Umsatzes von circa 2 Millionen selbst erwirtschaften. „Rücklagen dürfen wir als sozialer Träger aufgrund unserer Gemeinnützigkeit nur in sehr begrenztem Umfang aufbauen“, erklärt Herzog.



Trotz geringer Rücklagen, gelang es der Siedlung, sich mithilfe staatlicher Förderungen über Wasser zu halten. „Dafür danken wir allen Beteiligten und Entscheidungsträgern in Politik und öffentlicher Verwaltung sehr herzlich“, erklärt auch der Vorsitzende der Jugendsiedlung, Klaus Schultz. Als besonders erleichternd empfindet Schultz dabei die Verlängerung des Kurzarbeitergelds. So wird dieses in der Branche bis zum 30. Juni fortgeführt.



Guter Dinge

Neben der Kurzarbeit sei man zudem für die unterschiedlichen Förderungen von Bund und Land sehr dankbar. Auch solle die Bezuschussung der Ausbildungsvergütungen wieder ermöglicht werden. „Das sind alles Entscheidungen, die der Jugendsiedlung Hochland und vielen ähnlichen sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen über die Zeit der Pandemie bis in den Sommer 2022 sehr helfen werden“, ist sich Schultz sicher.



Klaus Schultz von der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. © Jugendsiedlung Hochland

Grundsätzlich ist die Siedlung guter Dinge: „Es gibt für Sommer und Herbst schon viele Anfragen für Belegungen. Wir gehen mit großer Zuversicht in die nächsten Monate“, erläutert der Jugendsiedlung-Vorsitzende weiter.

Es sei aber nicht das erste mal gewesen, dass die Politik der Siedlung in Notsituationen ein verlässlicher Partner gewesen ist. „Auch wenn es Menschen in Deutschland gibt, die das anzweifeln“, führt Schultz abschließend aus.

Jugendsiedlung Hochland Da für 2022 die Auslastung und Arbeit wieder zunehmen wird, sucht die Jugendsiedlung schon jetzt Ferienjobber, Bundesfreiwilligendienstleistende und Aushilfskräfte, die in den Pfingst- und Sommerferien unterstützen möchten. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an info@jugendsiedlung-hochland.de melden.