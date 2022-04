Königsdorf: Neues Ratsmitglied eingeführt

Von: Sandra Gerbich

Bürgermeister Rainer Kopnicky vereidigt Johann Schwaiger (r.), der die Nachfolge von Hans Hartl antritt. Auf ihn warten viele wichtige Themen, wie etwa der Turnhallenneubau und die Sanierung des Bauhofes – in Zeiten von Corona- und Ukrainekrieg-bedingten Engpässen kein leichter Job. © Gerbich

Königsdorf – Dienstältestes Gemeinderatsmitglied geht – Nachfolger wurde ins Amt eingeführt.

Als Dienstältester Gemeinderat war Hans Hartl im Dorf so etwas wie eine Institution. Nach einem Vierteljahrhundert legt Hartl, der in diesem Monat 60 wird, sein Amt nieder. Es seien in erster Linie gesundheitliche Gründe gewesen, die ihn dazu bewegt hätten. Eigentlich hätte sein Listennachfolger Peter Förderreuther nachrücken sollen. Aber auch der lehnte aus persönlichen und beruflichen Gründen ab. Nun übernimmt Johann Schwaiger Junior Hartls Sitz.

Die Wiederholung der von Rathauschef Rainer Kopnicky vorgetragenen Eidesformel kam etwas zögerlich: „Ich war einfach etwas nervös“, sagte „der Neue“ im Königsdorfer Gemeinderat. Johann Schwaiger wurde in der letzten Sitzung in sein Amt eingeführt.



Gesundheitliche und familiäre Gründe gehen vor

Vorausgegangen war der Antrag von Hans Hartl, seine Mitarbeit im Gemeinderat beenden zu dürfen. Diese Nachricht dürfte im Dorf viele überrascht haben. Missstände monierend und Themen anpackend, gestaltete Hartl ein gutes Vierteljahrhundert lang die Geschicke des Dorfes mit.



„Wir bedauern sehr, dass der Hans nicht mehr mit dabei sein kann“, erklärte Kopnicky. Alle Versuche, ihn zu einer Weiterarbeit zu überreden, seien fehlgeschlagen. „Am Ende gehen freilich gesundheitliche und familiäre Gründe immer vor“, zeigte der Bürgermeister dennoch Verständnis für Hartls Entscheidung.



Nicht beenden will Hartl die Arbeit in seiner Kaltblut-Pferdezucht, die er mit seinem Bruder betreibt. Ebenso hat er vor, auch in Zukunft in St. Laurentius als Mesner zu dienen. „Außerdem füllen mich meine Ämter als Jagdvorstand und Erster Vorsitzender im Feuerwehrverein vollkommen aus“, so Hartl.



Gürtel enger schnallen

Der Liste folgend ist Johann Schwaiger nicht der unmittelbare Nachfolger Hartls. „Die Verwaltung hatte zunächst mit Peter Förderreuther Kontakt aufgenommen“, erklärte Kopnicky. Aber auch der erste Listennachfolger hatte schriftlich erklärt, aus persönlichen und beruflichen Gründen das Amt nicht übernehmen zu können.



Deshalb sei nun Schwaiger an die Reihe gekommen. Künftig wird er zusätzlich den vakanten Sitz im Bau- und Umweltausschuss übernehmen. Darüber hinaus soll er Peter Eibl im Haupt- und Finanzausschuss vertreten. Schwaiger tritt ein schweres Erbe an.

Denn in naher Zukunft wird die Gemeinde Königsdorf den Gürtel enger schnallen müssen. Das zeigte der Haushaltsansatz für das laufende Jahr, der in der vergangenen Sitzung auch ein Punkt auf der Tagesordnung war.

Breite Zustimmung fand Kopnickys Vorschlag, Hans Hartl in eine der nächsten Sitzungen einzuladen. „Mir ist es sehr wichtig, mich persönlich verabschieden und mich offiziell bei ihm für seine unermüdliche Arbeit als Dienstältestes Gemeinderatsmitglied bedanken zu können“, erklärte Kopnicky. Einen konkreten Termin nannte der Rathauschef jedoch nicht. Sandra Gerbich