Königsdorf: Segelflugzentrum bereit für neue Saison

Von: Viktoria Gray

In den Startlöchern: Mit der Winterwartung ist man in den letzten Zügen. Für die Saison stehen die Segelflugzeuge also fast bereit. © SFZ

Königsdorf – Das Segelflugzentrum in Königsdorf (SFZ) startet bald in eine neue Saison: Ende April geht es los. Auch in der Bundesliga werden die Königsdorfer Segelflieger wieder fleißig Punkte sammeln.



„Ich hoffe in erste Linie auf viele schöne Flüge“, sagt SFZ-Sprecher Mathias Schunk, der selbst leidenschaftlich fliegt. Vergangene Saison schaffte es das SFZ Königsdorf auf den zweiten Platz in der Bundesliga. Nun geht es wieder für alle 25 Vereine in der Liga von Null los. In der Junioren-Bundesliga, in der Piloten unter 25 fliegen, war Königsdorf die letzten zwei Jahre sogar immer auf Platz eins.

Bei der Wertung werden immer die drei schnellsten sowie die drei weitesten Flüge gezählt, wie Schunk ausführt. „Diese Punkte werden dann addiert. Das Wertesystem ist aber sehr kompliziert, dass verstehen hier manche selber nicht“, erklärt der Pilot.

Gute Thermik

Denn auch viele andere Faktoren und Berücksichtigungen würden in die Bewertung mit einfließen. Voraussetzung für gute Flüge ist dabei immer eine gute Thermik.

Segelflieger nutzen ähnlich wie Gleitschirmflieger den Aufwind. Planen können die Königsdorfer Flieger also soviel wie sie wollen - ohne das richtige Wetter läuft nichts. „Wir sind absolut vom Wetter abhängig“, sagt Schunk.

Im Laufe der Saison würde sich das aber recht gut ausgleichen. So sei das Wetter mal im Norden, mal im Süden für die jeweils dort ansässigen Vereine besser. „Ein Glücksfaktor ist da natürlich auch mit dabei.“



72 Flugzeuge im SFZ

Auch bessere oder schlechtere Segelflugzeuge spielen eine Rolle. Wenn ein Pilot ein älteres, nicht so gutes Modell abbekommt, so werden die Punkte für den Flug im Nachhinein ausgeglichen. Im Segelflugzentrum in Königsdorf stehen übrigens 72 Flugzeuge, von denen die Mehrheit laut Schunk dem Verein gehören. Ein kleiner Rest gehöre Privatpersonen oder oft auch Haltergemeinschaften.



An brenzlige Situationen kann sich Schunk nicht so richtig erinnern. „Für Leute sieht es manchmal gefährlich aus, wenn wir auf der Wiese landen“, erklärt er.

Das sei aber völlig normal und liege immer an der plötzlich fehlenden Thermik. Im Idealfall sollte der Segelflieger natürlich wieder beim SFZ landen, wenn es aber doch mal eine Notlandung gibt, dann „ist das Flugzeug in 20 Minuten auseinandergebaut“ und kann abgeholt werden.