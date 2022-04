Sparkasse finanziert Defibrillatoren für Jugendsiedlung Hochland

Von: Viktoria Gray

Den Einsatz des neuen Defibrillators zeigt Roland Herzog (l.), Leiter der Jugendsiedlung Hochland und ausgebildeter Rettungssanitäter zusammen mit Josef Birzele (r.), Vorsitzender des Fördervereins Hochland. Überreicht hat den Defibrillator Sparkassen-Marktbereichsleiter Thomas Eichberger (Mitte). © Sparkasse

Königsdorf – Defibrillatoren ermöglichen jedem Laien, bei plötzlichem Herzkammerflimmern sofortige Hilfe zu leisten. Die Sparkasse hat der Jugendsiedlung Hochland einen gespendet.

In vielen öffentlichen Einrichtungen gibt es mittlerweile die lebensrettenden Geräte. In der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf fehlte ein Defibrillator (kurz „Defi“) bisher aber. Die Anfrage kam von Einrichtungsleiter Roland Herzog und von Josef Birzele, Vorsitzender des Förderkreises der Jugendsiedlung.

Sparkasse: „Wir tragen gerne zur Sicherheit bei“

„Gerne sind wir dieser Nachfrage nachgekommen“, erklärt Sparkassen-Marktbereichsleiter Thomas Eichberger, der den Defi vor Ort in der Jugendsiedlung überreichte. „Gerade hier mit so vielen Menschen macht es Sinn, ein Gerät fest zu installieren. Wir tragen gerne zur Sicherheit bei.“ In ihren eigenen Beratungscenter hat die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen Defis bereits installiert, aber auch über Spenden seien schon viele Geräte finanziert worden.

Freiwillige der Jugendsiedlung Hochland können am Defi üben

Neben dem „echten“ Defi für die Jugendsiedlung gab es auch ein Übungsgerät, mit dem Freiwillige ausgebildet werden können. „Das passt sehr gut in unser Bildungsangebot“, sagt Roland Herzog. „Wir sind froh, dass wir das jetzt zusätzlich anbieten können.“ Auch Birzele vom Förderverein freut sich über die Neuanschaffung: „Das macht Sinn und gibt Sicherheit – aber noch besser wäre es, wenn er nicht gebraucht wird.“