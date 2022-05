Königsdorfer Elterninitiative erweckt Bikepark zu neuem Leben

Gleich nach der Eröffnung des Bikeparks nahmen viele Kinder ihr neues Abenteuergelände in Beschlag. © Sandra Gerbich

Königsdorf – Viele Jahre lag der Königsdorfer Radlpark brach. Nun haben engagierte Eltern mit der Hilfe des Kinder- und Jugendfördervereins sowie der Gemeinde das Areal zu neuem Leben erweckt.

Gleich nach der Eröffnung des Parks nahmen die künftigen Nutzer – Dutzende Kinder – ihr neues Abenteuergelände in Beschlag. Königsdorfs Bürgermeister Rainer Kopnicky lobte die Initiative. Es gebe auch andere Beispiele von Kommunen, die mit viel Geld einen Bikepark errichteten, der letztlich von Jugendlichen nicht oder nur zeitweise genutzt würde.

Mit Eis, cooler Musik, offiziellen Ansprachen und Danksagungen startete der Königsdorfer Radlpark vor wenigen Tagen in sein zweites Leben. Über mehrere Jahre verwaiste das Areal am Ende der Beuerberger Straße. Die Natur holte sich so gut wie alles zurück, was zuvor kultiviert worden war. „Zum einen wuchs eine Generation aus dem Interesse für Freizeitaktivitäten wie diese heraus“, erklärte Hanspeter Schön vom Kinder- und Jugendförderverein für die Brache. Zum anderen hätten die Corona-bedingten Verbote dem Radlpark den Rest gegeben.

Neue Kindergeneration entdeckt den alten Radlpark

Nunmehr etabliert sich im Dorf eine neue Eltern- und Kindergeneration. „Dieser Park ist eine so tolle Sache, dass ich mich sofort dafür begeistern konnte“, erklärt Diana Schwab. Die Königsdorferin schaffte es, mit Tanja Schneider eine Mitstreiterin zu gewinnen und eine Vielzahl Eltern vor allem von Kindern im Kita-Alter anzusprechen und zu begeistern.

In mühevoller Arbeit gelang das schier Unmögliche: Neben den großen Hügeln, auch Kickers genannt, legten sie kleine Hügel, sogenannte Pumptracks an. „Damit wollen wir auch schon den Kleinen mit ihren Pukys das Üben ermöglichen“, sagte Schwab. „Pukys“ sind übrigens Lauf- und Dreiräder selbiger Marke. Hilfe erhielt Schwab nicht nur von Eltern und dem Kinder- und Jugendförderverein.

Bürger und Bauhof arbeiten zusammen

Um die Bewegung von zig Kubikmetern Erde zu ermöglichen, sprach sie geradewegs Bürgermeister Kopnicky an, bei dem sie sofort ein offenes Ohr fand: „Wir finden es toll, wenn Bürger nicht nur Forderungen haben, sondern auch selber etwas initiieren und mit anpacken“, erklärte der Rathauschef. Dann helfe die Gemeinde auch gerne mit. Kurzerhand rückten Mitarbeiter des Bauhofs an und konnten mit ihrem schweren Gerät den Eltern einen Teil der Arbeit bewältigen helfen.



Der Trail führt seit neuestem in den anliegenden Wald hinein, den Walter Weiss, bekannt als neuer Kommandant der Geltinger Feuerwehr, unentgeltlich zur Verfügung stellte. „Die Kinder fressen den Wald mit Sicherheit nicht“, sympathisiert Weiss mit dem Projekt. Die Kinder gehörten in den Wald, „und von mir aus könnten sie ihn auch für alle Zeiten haben“, freut sich der Geltinger über „die neuen Bewohner“ seines Areals.



Mit der Eröffnung des Parks sind die Arbeiten daran nicht abgeschlossen: „Es ist ein ständiges Tun, das hoffentlich nie aufhört“, kommentiert Schön vom Förderverein. So kamen in den vergangenen Tagen drei Bänke hinzu, die die Königsdorfer Zimmerei Hans Schneider gespendet hatte. Auch ein Tipi ist am Entstehen. „Und gerade habe ich gesehen, dass im Wald Äste zu einer Zeltform zusammengetragen wurden“, fügt Weiss hinzu.

Königsdorfer Bikepark heißt eigentlich „Elfenwald“

Einen Namen hat er übrigens auch schon. „Wir haben ihn Elfenwald getauft“, erklärt Elterninitiatorin Schwab. Sie hat bereits weitere Pläne: „Ich möchte eine Instagram-Seite mit vielen schönen Fotos installieren.“ Dort soll es auch eine virtuelle Pinnwand geben, an der Informationen hängen. „Viele Eltern haben gar nichts von dem Vorhaben gewusst“, sagt sie. Das soll sich dank Internet ändern. Denn auch laufende Arbeiten gibt es genug. „Bald muss gemäht und gerade nach Regengüssen Steine und andere Hindernisse entfernt werden.“



Bis zum 31. Oktober soll der Radlpark täglich geöffnet sein. Versichert sind große und kleine Fahrer übrigens über den Kinder- und Jugendförderverein. „Betrieben ohne Übungsleiter oder Trainer ist er sozusagen ein Teil der offenen Jugendarbeit“, erklärt Schön. Dennoch haften Eltern für ihre Kinder. Sandra Gerbich