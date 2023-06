Königsdorfer Gemeinderat stimmt einhellig dem Photovoltaik-Park zu

Von: Michaela Schubert

Fortschritte im Königsdorfer PV-Mammut-Projekt: Der Gemeinderat sprach sich für die Flächenplannutzungsänderung und den Bebauungsplan aus (Symbolfoto) © AmazingNature Alpha

Königsdorf - Vorbildlich setzt die Kommune Königsdorf auf Umweltschutz: Mit einer Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage, bei der die Renaturierung und Wiedervernässung einstiger Moorflächen Teil des Projektes sein werden, so der Plan.

Dem Projektantrag für das PV-Freiflächenanlagen-Großvorhaben in Königsdorf wird stattgegeben. Der Grundsatzbeschluss für eine Flächennutzungsplanänderung und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist einstimmig besiegelt. 16 Millionen soll der Solarpark kosten.

Vor der Zustimmung brachte Vize-Bürgermeister Sebastian Seidl (CSU) im Gemeinderat Königsdorf allerdings noch einmal auf den Punkt, was für die Kommune wichtig ist. „Wir tragen unseren Teil zur Energiewende bei, die beantragte Anlage ist fast nicht einsehbar und wir verschandeln keine Landschaft.“ Besonders gut gefallen dem Gremium, die beteiligten Akteure. Denn neben der 17er Oberlandenergie, der ESB Energie Südbayern und der Familie Bosch als Verpächter, sei die Gemeinde mitbeteiligt. Und das sowohl als Teilhaber als auch als Sitz.

20 Hektar großer Solarpark in Königsdorf kostet 16 Millionen Euro

Somit wäre alles erfüllt, was in anderen Gemeinden derzeit heiß diskutiert wird und man schaffe dadurch bei den Bürgern eine größere Akzeptanz. Auf 20 Hektar soll erneuerbare Energie erzeugt werden und parallel dadurch 8.000 Tonnen CO2 gebunden werden.

Der bislang größte Solarpark soll künftig auf Flächen des Gut Mooseurach errichtet werden. „Ein idealer Ort“, wie Seidl findet. Denn dort sei alles bewaldet und störe weiter keinen. Außerdem findet er gut, dass nur „eine“ große PV-Anlage für alle im Ort geplant sei, wodurch man verhindere, dass viele kleinere Anlagen über die Landschaft verteilt stehen würden.

22 Millionen Kilowattstunden soll die Anlage pro Jahr ins lokale Stromnetz Königsdorf einspeisen

„Was mir für positiv befinden ist“, dass sich die Gemeinde mehr als autark mit Strom versorgen könne, betonte Seidl weiter. 22 Millionen Kilowattstunden soll die Anlage pro Jahr ins lokale Stromnetz einspeisen. Laut Machbarkeitsstudie der Projektpartner wären somit 261 Prozent des Eigenbedarfs der Kommune gedeckt. Weiterhin sei hervorzuheben, dass bei einem Großprojekt, wie es in Königsdorf entstehen soll, nur ein Anschluss zum Einspeisepunkt nötig ist.

Gemeinderat segnet Beschluss einstimmig ab - „Jetzt kann es mit der Arbeit losgehen“

Nachdem der Beschluss vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet war, meinte Adolf Hornsteiner, Referent der Energie-Südbayern: „Jetzt kann es mit der Arbeit losgehen.“ Da das Projekt dem Gremium in einem gesonderten Pressetermin am Freitag davor schon vorgestellt wurde, war der Beschluss zügig vom Tisch. Seidl meinte jedoch, dass der nächste Schritt dauern könne. „Der ganze Schriftverkehr wird nun an die Fachbehörden gegeben.“