Königsdorfer Narren kehren zu normaler Vereinsarbeit zurück

Ungewohntes Bild: Das närrische Treiben beim letzten Faschingsumzug aus dem Jahr 2020. © Sandra Gerbich

Königsdorf – Corona war für die Königsdorfer Narren der Stimmungskiller schlechthin. Konnte schon 2021 kein Faschingsumzug stattfinden, fiel er auch heuer dem Virus zum Opfer.

Wenigstens eine Faschingszeitung in der vergangenen Saison tröstete die Mitglieder der Kinschdarfer Maschkera ein bisschen. Anfang April konnte der Verein dann die erste Versammlung seit zweieinhalb Jahren durchführen.

Die letzten zwei Jahre lassen sich für die Königsdorfer Karnevalisten nur als Katastrophe bezeichnen. „Wir konnten schlichtweg gar nichts machen“, so Schriftführer Herbert Dittmann. Während andere Vereine wenigstens etwa auf das Online-Format wechselten, blieb den rund 300 Mitgliedern der Kinschdarfer Maschkera nichts anderes, als die Situation auszusitzen.



Mit ihrer Jahreshauptversammlung kehrten die Narren zu etwas wie Normalität zurück. „2019, kurz vor Pandemiebeginn, fanden die letzten Neuwahlen statt“, geht Dittmann gute zweieinhalb Jahre zurück. Damals hatte der neue Vorstand noch den Faschingsmarkt 2020 vorbereiten können. „Aber schon die Nachfeier, die wir normalerweise im Gasthof Hofherr abhalten, fiel der Pandemie zum Opfer.“



Hans Köglsperger bleibt erster Vorstand

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wählten die Karnevalisten ihren neuen Vorstand, der zum größten Teil der alte ist. Hans Köglsperger bleibt erster Vorstand, vertreten durch Thomas Bauer. Lediglich Köglspergers Schwester Moni und Herbert Dittmann haben ihre Position gewechselt. „Da ich schon halb in der Nacht zur Arbeit muss, konnte ich nie an den abendlichen Sitzungen teilnehmen“, erklärte der bisherige erste Schriftführer. Deshalb habe Moni Kölsperger sein Amt übernommen, so Dittmann weiter. „Freilich stehe ich, wenn Not am Mann ist, weiterhin zur Verfügung.“



Neben den Neuwahlen stand auch der Kassenbericht der letzten zwei Jahre auf der Tagesordnung. „Weil nichts stattfand, hatten wir weder Einnahmen noch Ausgaben“, so Dittmann. Auch die Faschingszeitung, die im vergangenen Jahr verkauft wurde, „ging sich so gut wie auf Null aus“. Dennoch hätte sich die Investition des Vereins in Holz noch vor Pandemiebeginn als Glücksgriff erwiesen: „Für die Wagenbauer stellen wir stets Holz und Spanplatten zur Verfügung“, erklärte der Schriftführer. In 2020 hätte der Verein jede Menge Holz noch zu einem guten Preis kaufen können. „Davon haben wir jetzt genug auf Vorrat“. Bleibt nur zu hoffen, dass es für den Faschingsumzug 2023 Verwendung finden kann. Sandra Gerbich