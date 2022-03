Noch kein Termin für Ausbau an der B11

Königsdorfer UBL übergibt im Rathaus Unterschriften für Fuß- und Radweg

In der jüngsten Königsdorfer Gemeinderatssitzung übergab UBL-Mitglied Marlies Woisetschläger eine Liste mit 308 Unterschriften an Bürgermeister Rainer Kopnicky.F © Sandra Gerbich

Königsdorf - 308 Bürgerinnen und Bürger aus Königsdorf wollen einen Fuß- und Radweg entlang der B11. Ihre Unterschriften liegen nun den staatlichen Behörden vor, in der Hoffnung für eine schnelle Genehmigung.

Seit wenigen Tagen liegen der Regierung Oberbayern sowie dem Staatlichen Bauamt Weilheim die Unterschriften von 308 Königsdorfer Bürgern vor. Die Unterzeichnenden fordern den Bau eines Fuß- und Radwegs entlang der B11 zwischen dem zu Bad Heilbrunn gehörenden Ortsteil Reindlschmiede sowie Schönrain/Königsdorf. In der jüngsten Gemeinderatssitzung übergab UBL-Mitglied Marlies Woisetschläger die Liste Bürgermeister Rainer Kopnicky.

Schon vor anderthalb Jahren informierte das Staatliche Bauamt Weilheim die betroffenen Gemeinden Bad Heilbrunn und Königsdorf über die geplante Begradigung der B11 zwischen Reindlschmiede und Schönrain. Und schon damals monierte der Königsdorfer Gemeinderat, dass im Ausbaubereich kein straßenbegleitender Fuß- und Radweg vorgesehen sei.



Jetzt hat die Unabhängige Bürgerliste (UBL) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Bürgermeister Rainer Kopnicky eine Unterschriftenliste übergeben. Damit will die UBL die Prüfung des Antrags befördern. „Sowohl Königsdorf als auch Bad Heilbrunn lagen im Herbst 2020 die Planunterlagen zum Planfeststellungsverfahren vor“, erklärt Marlies Woisetschläger. „Damals hat die Gemeinde Königsdorf dringenden Handlungsbedarf eines straßenbegleitenden Fuß- und Radwegs angezeigt“, so die UBL-Vertreterin.



Damals beschloss der Gemeinderat eine nochmalige Prüfung der Notwendigkeit eines Geh- und Radwegs entlang der B11. „Aber danach passierte nicht mehr viel“, erinnert sich Woisetschläger. Die Idee, das Staatliche Bauamt in Weilheim mit einer Unterschriftenliste zu sensibilisieren, kam laut Woisetschläger in einer der Sitzungen im vergangenen Herbst auf. „Aber augenscheinlich hat nur die UBL-Fraktion das Anliegen wirklich ernst genommen.“



Auch ihre Bemühungen um Unterstützung durch die ebenfalls betroffene Gemeinde Bad Heilbrunn hätten nicht gefruchtet. Sie habe Kontakt zum dortigen Geschäftsführer aufgenommen, weitergekommen sei sie aber nicht. Woisetschläger verspricht sich von der Übergabe der Liste, „dass wir zumindest gehört werden“. Gerne hätte die UBL eine größere Aktion durchgeführt, aber aufgrund der Corona-Regeln die Unterschriftensammlung auf kleiner Flamme kochen müssen.



Noch kein Termin für Ausbau an der B11

Ein Termin für den Ausbau der B11 steht noch nicht fest. Der Bereich zwischen der Reindlschmiede und Schönrain ist einer der ältesten und noch im Original erhaltenen Streckenabschnitte der B11. Das Straßenbauamt Weilheim begründete die Planung mit häufigen Verkehrsunfällen. In die Diskussion des Gemeinderats zum Ausbau mischten sich schon während der Widerspruchsfrist viele kritische Stimmen. Schließlich besteche der Abschnitt durch seinen kulturellen und optischen Wert. Darüber hinaus passierten laut damaliger Meinung der Räte viele Unfälle infolge unangepassten Fahrens. Vor allem von überhöhter Geschwindigkeit in den engen Kurven war die Rede. Auch befürchteten einige Räte mit der Begradigung eine Zunahme des Schwerlastverkehrs. Sandra Gerbich