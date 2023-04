Erlös von Aktionen und Sammlungen kommen Vereinen zugute

Von: Peter Herrmann

Teilen

Vorsitzende Karin Stammler (3.v.l.) gratulierte den geehrten Mitgliedern (v.l.): Hans Reiser, Hildegard Rösler, Margit Rid, Hans Bockhorni und Thomas Sewald. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Die Verteilung von Spenden und Mitgliederehrungen prägten die Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Wolfratshausen im Pfarrsaal.



Durch Altkleider- und Gebrauchtkleidersammlungen, Nikolausbesuche und andere Aktionen der Wolfratshauser Kolpingsfamilie kamen im vergangenen Jahr 4.600 Euro zusammen. Den Betrag verteilte Vorsitzende Karin Stammler an Vertreter verschiedener Vereine und Einrichtungen.

Zuvor sprach Pfarrer Gerhard Beham in Vertretung von Präses Christian Horak das einleitende geistliche Wort. Der Dekan bedankte sich „für alles, was die Kolpingsfamilie geräuschlos leistet“ und lieferte zudem zehn Vorschläge zur Fastenzeit. Die vorletzte Empfehlung sah vor, zehn Prozent des Preises aller nicht unbedingt erforderlichen Konsumgüter – wie beispielsweise Kosmetik, Alkohol und Zigaretten – für einen guten Zweck zu spenden.

Aktiv waren die Kolpingsmitglieder im vergangenen Jahr natürlich auch außerhalb der Fastenzeit. Der Erlös des Engagements kommt nun der Kinderkrebshilfe-Stiftung von Christina Bergmann, den Burschenvereinen aus Weidach und Gelting, der Jugend der Freiwilligen Feuerwehr aus Deining, der Seniorenarbeit in der Pfarrei St. Andreas, dem Sozialen Netzwerk in Gelting und dem Wolfratshauser Kindergarten St. Sebastiani zugute.



Spendenkonto für Opfer der Ahrtal-Flut

Zudem richtete die Kolpingfamilie ein Spendenkonto für die Opfer der Ahrtal-Flutkatastrophe in Walporzheim ein und leistete handwerkliche Hilfe beim Wiederaufbau der dortigen Infrastruktur. „Aus ganz Deutschland wurden insgesamt rund 45.000 Euro überwiesen“, berichtete Vorstandsmitglied Karin Wandinger.



Neben dem karitativen Engagement kam nach dem coronabedingten Stillstand von 2021 auch das Vereinsleben nicht zu kurz: Die Altersgruppenleiter berichteten übers Adventskranzbinden sowie vom gut besuchten Kinderfaschingsnachmittag im Pfarrheim und dem nahezu ausverkauften Rosenmontagsball in der Loisachhalle.



Anhebung der Mitgliederbeiträge

Weniger erfreulich ist die seit Jahresbeginn geltende bundesweite Anhebung der Mitgliederbeiträge, die in der Versammlung einstimmig befürwortet wurde. Statt bisher 36 Euro zahlen Erwachsene mit Kindern bis einschließlich 17 Jahre nun 40 Euro.



Sorgen bereitet den Vorstandmitgliedern die Suche nach einem Lagerplatz, auf dem beispielsweise die für öffentliche Feiern benötigte Bar, Biertischgarnituren und Maibaumbeiwerk aufbewahrt können. Derzeit sind diese Dinge noch in einem Stadl auf dem Klein-Anwesen an der Bahnhofstraße untergebracht. Das Areal gehört der Stadt und der Kirche und könnte in den nächsten Jahren im Rahmen eines Seniorenkonzepts eventuell anderweitig genutzt werden. „Schön wäre ein Stadl, eine Halle, eine separate Doppelgarage oder ein kleines Grundstück“, wünscht sich Stammler.