Festrede: Vorsitzender Franz Grasberger nahm Ehrungen vor

Krankenunterstützungsverein Königsdorf feiert 125-jähriges Bestehen

Von: Fridolin Thanner

Mit der Kutsche zur Jubiläumsfeier: Ehrenvorsitzende Lisa Grasberger, Ehremitglied Gusti Huber und Helene Vogel (100) als ältestes Mitglied des Krankenunterstützungsvereins. © Ute Wurster

Königsdorf - Fahnen, Kutschen, Trachten – in Königsdorf wurde am vergangenen Sonntag prächtig gefeiert. Der Krankenunterstützungsverein besteht dort seit 125 Jahren.

Die Gründung am 1. November 1898 erfolgte, um Not zu lindern. Ende des 19. Jahrhunderts musste der Großteil der Bevölkerung die Kosten für ärztliche Behandlung selbst tragen. Gerade die Besitzer kleiner Landwirtschaften oder Handwerksbetriebe kamen bei längerer Krankheit oft in große finanzielle Schwierigkeiten und nicht selten musste das gesamte Hab und Gut geopfert werden.

Krankenunterstützungsverein half mit einem Krankengeld von 60 Pfennig pro Tag

Hier half der Krankenunterstützungsverein mit einem Krankengeld von 60 Pfennig pro Tag bei einem monatlichen Mitgliedsbeitrag von 30 Pfennig. „Auch schon damals war es den Mitgliedern wichtig, gemeinschaftliche Aktivitäten anzubieten“, teilt der Verein mit. So wurde etwa eine Theatergruppe gegründet. Die Fahne mit den „helfenden Händen“ gibt es seit 1907.

Auch heute unterstützt der Verein noch ältere und kranke Mitbürger, er zählt derzeit 340 Mitglieder. Dabei stand sogar schon einmal die Auflösung zur Diskussion. Denn in der Kriegs- und Nachkriegszeit gingen das Vereinsleben wie die Mitgliederzahlen zurück– und die Zukunft des Vereins stand in den 70er Jahren auf der Kippe.

Beschluss, Frauen als gleichberechtigte Mitglieder aufzunehmen, sorgte für neuen Aufschwung

Die Rettung war eine weitreichende Änderung 1980: Der Beschluss, Frauen als gleichberechtigte Mitglieder aufzunehmen, sorgte für einen neuen Aufschwung. Und noch heute leistet der Verein wichtige Dienste. So wird der Verleih von Pflegebetten, Rollstühlen und Gehhilfen stark nachgefragt. Darüber hinaus werden Botengängen und Besuche angeboten und finden Veranstaltungen statt, die das Leben älterer Mitbürger in Königsdorf bereichern.



So war dann auch das Jubiläum am vergangenen Sonntag bestes Beispiel für die Geselligkeit im Krankenunterstützungsverein in Königsdorf. Mehr als 300 Menschen feierten den 125. Geburtstag. Mit dabei waren neben den Königsdorfer Ortsvereinen der Patenverein „Verbündnis der Hausknechte Bad Tölz“ und eine Abordnung aus dem Königsdorfer Partnerdorf im Burgenland.

Festrede: Vorsitzender Franz Grasberger nahm Ehrungen vor

Im Kirchenzug ging es am Vormittag zur Feldmesse am Sportplatz mit Pfarrer Bernhard Häglsperger. Dort richtete anschließend auch Vorsitzender Franz Grasberger ein paar Worte an die Besucher und nahm Ehrungen vor. Er ernannte etwa Maria Steigenberger zum Ehrenmitglied.

Dann ging die Feier in den gemütlichen Teil mit musikalischer Umrahmung über. Neben der Musikkapelle Köngisdorf wirkten auch die Kinder des Trachtenvereins Alpenrose Königsdorf-Osterhofen und der KUV-Singkreis mit.