Kulturausschuss stimmt Einrichtung von Horträumen in Weidach zu

Teilen

Im Untergeschoss der Grundschule Weidach werden Räume für die Mittagsbetreuung eingerichtet. © Herrmann

Wolfratshausen – Trotz einer Erweiterung der beiden Kinderhorte im Jugendhaus La Vida und der Waldramer Grund- und Mittelschule reichen die räumlichen Kapazitäten nicht aus, um den hohen Betreuungsbedarf zu decken.

Fritz Meixner, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV), schlug dem Kulturausschuss deshalb eine Lösungsvariante vor. „Die letzten räumlichen Ressourcen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Anschluss an den Vormittagsunterricht befinden sich im Untergeschoss der Grundschule Weidach“, erklärte Meixner. Die Umgestaltung eines ehemaligen Materiallagers, eines Klassenzimmers und eines Werkraumes wird die Stadt 39.700 Euro kosten.

Dort sollen im kommenden Schuljahr auch 22 Weidacher Grundschüler betreut werden. „Damit würden auch personalintensive Busfahrten in die beiden anderen Kinderhorte entfallen“, sagte Meixner. Die Mitglieder des von Dritter Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) geleiteten Kulturausschusses befürworteten dem Vorschlag einstimmig.



Offenes Konzept sei notwendig

In einem weiteren Tagesordnungspunkt plädierte der Leiter der Mittelschule Frank Schwesig für einen Modellwechsel vom gebundenen zum offenen Ganztageskonzept der Jahrgangsstufen 5 bis 7. „Ich sehe keinen anderen Weg“, drang er auf eine Entscheidung. Grund sei, dass in der fünften Jahrgangsstufe aufgrund geringerer Anmeldezahlen statt drei Klassen nur noch zwei Klassen gebildet werden können. Um die Nachmittagsbetreuung nicht zu verlieren, sei ein Wechsel in ein offenes Ganztageskonzept und die Ausweitung auf die sechste und siebte Jahrgangsstufe notwendig.



So sollen Schüler klassen- und jahrgangsstufenübergreifend für zwei bis vier Wochentage bis 15.30 Uhr betreut werden. Das Angebot soll an der Mittelschule am Hammerschmiedweg bereitgestellt werden. Die Trägerschaft übernimmt der Kinder- und Jugendförderverein. Frank Schwesig, der zugleich in seiner Funktion als Verbundkoordinator der Mittelschulen Königsdorf, Dietramszell. Geretsried, Wolfratshausen und Waldram im Kulturausschuss sprach, verwies auch auf die bevorstehende Zusammenlegung der Wolfratshauser und Waldramer Mittelschule am Hammerschmiedweg.



Elterninitiative gegen Umzug der fünften Klassen

Neun von zehn Stadträten stimmten dem Beschlussvorschlag zu, die fünften Klassen bei einer Zweizügigkeit am Schulstandort Hammerschmiedweg zu bilden. Peter Lobenstein (Grüne) votierte dagegen. Kurz nach dem Beschluss sammelte eine Waldramer Elterninitiative Unterschriften gegen den Umzug der fünften Klassen an die Hammerschmiedschule.



Einstimmig beschloss der Kulturausschuss den Einsatz der digitalen Einrichtung „Little Bird“ („kleiner Vogel“). Das Elternportal, das bereits in der Nachbarstadt Geretsried genutzt wird, soll eine tagesgenaue Übersicht über die zur Verfügung gestellten und freien Kitaplätze geben. Die Laufzeit des Vertrages erstreckt sich über fünf Jahre, die jährliche Servicegebühr beträgt 3.625 Euro netto. Peter Herrmann