Veranstaltungen für Jung und Alt

Wolfratshausen: Andreas Kutter übernimmt Amt von Marlene Schretzenmaier

Teilen

Andreas Kutter arbeitet seit 2019 in Wolfratshausen und freut sich auf die Leitung des Kulturmanagements. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Ende Juli gab Marlene Schretzenmaier bekannt, dass sie sich beruflich neu orientiert und die Leitung des Kulturmanagements aufgibt. Ihr Nachfolger wird Andreas Kutter.

Nach der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses stellte sich Andreas Kutter im Rathaus der Öffentlichkeit vor. Kutter arbeitet seit Oktober 2019 für das Referat Stadtmarketing im Rathaus. Bürgermeister Klaus Heilinglechner würdigte bei seiner Vorstellung vor allem seine gute Vernetzung mit Vereinen und Veranstaltern.

Gemeinsam mit der ehemaligen Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier bereitete Kutter beispielsweise das renommierte Flussfestival und das Wolfratshauser Wirtefest vor. „In der Stadt dreht sich das Personalkarussell derzeit etwas schneller“, sagte Heilinglechner. Umso mehr freue er sich, wenn vakante Stellen zügig nachbesetzt werden.

Von 40 Bewerbern auserwählt

Insgesamt gingen nach der öffentlichen Ausschreibung 40 externe und eine interne Bewerbung ein. „Der interne Bewerber hat sich durchgesetzt“, gab der Rathauschef bekannt. Bei seiner Vorstellung bedankte sich Kutter für die Vorarbeit seiner ehemaligen Kollegin. „Es hat Spaß gemacht und diesen Spaß möchte ich weitertragen“, betonte er. Dabei wäre der in Buchloe aufgewachsene Kutter nach seinem Staatexamen fast Lehrer für Englisch und Geschichte geworden. „Ich habe sogar sieben Monate als Referendar gearbeitet, dann aber gemerkt, dass ich einen anderen Weg einschlagen möchte“, verriet er.

In Stralsund studierte Andreas Kutter „Leisure and Tourism Management“ - ein internationaler Studiengang im Bereich Freizeit- und Tourismuswirtschaft. Danach arbeitete der 38-Jährige für eine PR-Agentur in Ottobrunn bei München und veranstaltete Poetry Slams sowie Konzerte. In seiner Freizeit spielt Kutter nach wie vor gerne in Rock-, Jazz-, Pop- und Funkbands. Während er am Klavier als fortgeschrittener Musiker gilt, gibt es bei der Posaune noch Luft nach oben. In Buchloe hat der im Münchner Stadtteil Giesing lebende Kulturmanager zusammen mit einer Freundin seine jetzige Band „Olga & the magic tunes“ gegründet.



Veranstaltungen für Jung und Alt

Am Herzen liegen Andreas Kutter vor allem Veranstaltungen für Jung und Alt - wie beispielsweise das gut besuchte Familienfest in der Loisachhalle am 6. November. Natürlich will er auch große Open-Air-Flächen wie die alte Floßlände oder die Bergwaldbühne nicht vernachlässigen. „Diese Orte sind Alleinstellungsmerkmale, die gepflegt werden müssen“, weiß Kutter. In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferenten des Stadtrates Sepp Schwarzenbach will er nun auch neue Formate etablieren. „Ideen habe ich schon“, erklärte der neue Kulturmanager. Peter Herrmann