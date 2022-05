Kunst im Königsdorfer Rathaus: Jochen Papst stellt aus

Im Atelier seiner Wahlheimat Königsdorf überträgt Künstler Jochen Pabst seine abstrahierten Eindrücke auf die Leinwand. © Gerbich

Königsdorf – Mittlerweile ist es zu einer Tradition geworden: Alle drei Monate wechseln im Königsdorfer Rathaus die Bilder. Aktuell stellt der in Königsdorf beheimatete Künstler Jochen Pabst aus.

Noch bis zum 30. Juni sind im Erdgeschoss sowie im großen Sitzungssaal seine farbenfrohen Bilder zu sehen. Der unmittelbaren Natur abgeschaut bringt Pabst das, was er sieht, auf die Leinwand.

„Meine Bilder sind vor allem Kopfarbeit“, erklärt Jochen Pabst. Der gelernte Grafikdesigner aus München hält die Natur vor Ort in Skizzen oder Fotografien fest. Im Atelier seiner Wahlheimat Königsdorf überträgt er seine abstrahierten Eindrücke auf die Leinwand. Seit 2004 widmet er sich – Lifestyle-Layouter im Ruhestand – ausschließlich der Malerei. Auf dem Weg dorthin verdingte er sich sogar als Eishockey-Spieler und Reiseleiter.



Irgendwann sei Papst dann klar geworden, dass er ohne seine Kunst nicht kann. 1955 - da war er 20 - besuchte er dann die renommierte Blocherer-Schule für Grafik und Design in München. Zwölf Semester Kunststudium an der Akademie der bildenden Kunst schlossen sich an. Malexkursionen führten ihn ins heutige Kroatien, nach Spanien und Italien. „Davon geblieben sind Sehnsuchtsmotive, die ihren Widerhall in meinen Bildern finden.“



Vernissage im Sommer soll Kita oder Hilfsprojekte unterstützen

2004 endete der Glamour seines Lifestyle-Lebens. Fortan breiten sich vor seiner Königsdorfer Terrasse alle Motive aus. Manche führen ihn weiter, etwa zum Ahornboden in der Eng oder bis nach Italien. Jochen Pabst liebt klare Farben und strukturierte Flächen. „Seine Bilder sind wie die Blumen in unserem Garten“, ergänzt Ehefrau Ulla. „Knallrot neben zitronengelb.“ Die Farbe ist für den heute 87-Jährigen alles. „Ich nehme die Farben so, wie sie die Palette hergibt“, erklärt er. Um jede Farbfläche zieht er eine schwarze Grenze. Nach und nach entsteht das Motiv aus einzelnen Rechtecken. Wie in einem Baukasten bedient sich Pabst der klaren Farbvierecke und setzt sie zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. Was dabei herauskommt, ist abstrakt und erinnert nur noch wenig an die ursprüngliche Skizze oder Fotografie. „Manche erkennen Landschaften wieder und wundern sich dann, dass meine Bilder nicht komplett der Wirklichkeit entsprechen“, wirft Pabst ein. Sie sollen es auch nicht, ergänzt Ulla, die eher das Pastellige liebt.



Gemeinsam haben sie sich bereits etwas für den Sommer ausgedacht. „Wir planen eine Vernissage, bei dem wir den Erlös von im Moment drei Bildern der Gemeinde etwa für die Kita oder Hilfsprojekte zur Verfügung stellen wollen“, verraten Ulla und Jochen Pabst. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Sandra Gerbich

Ausstellung

Die Ausstellung im Erdgeschoss ist trotz gelockerter Coronamaßnahmen nur nach Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 08179/93 12 23 zugänglich. Interessierte können die Bilder werktags von acht bis zwölf Uhr sowie vor den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates im Erdgeschoss und Ratssaal besichtigen.