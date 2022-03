Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen liefert Hilfsgüter in die Ukraine

Von: Daniel Wegscheider

Beim Verlanden der Hilfsgüter in die Ukraine: (v.l.) Busunternehmer Andrij Gromjak, Maria und Josef Reitinger, Maxi Urban, Eberhard Hahn (Osteuropahilfe des Landkreises) sowie Mykola Stefanyshyn und Viktoria Sidorova aus der Ukraine. © OEH

Landkreis – Zum dritten Mal wurden jüngst von der Osteuropahilfe des Landkreises Hilfsgüter in die Ukraine geschickt – in dem Land, wo derzeit der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wütet.

Die Spender kamen aus dem Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg und München. MitBrody in der Westukraine pflegt die Stadt Wolfratshausen eine Städtefreundschaft. Daher sendete die Osteuropahilfe (OHE) des Landkreises zur Unterstützung Spendenkonvois direkt in die vom Krieg betroffene Region.

Empfänger ist dort der Partner der Osteuropahilfe – das Busunternehmen von Andrij Gromjak. Er sendet Listen mit dringend gebrauchten Gütern, die zum Teil angeliefert und zum Teil zugekauft werden. Und verteilt sie dann in Brody und auch in anderen Städten der Westukraine wie Lemberg.



Maxi Urban von der Feuerwehr Neufahrn sortiert die Feuerwehrausrüstung für den Transport ins Kriegsgebiet. © OEH

Der OHE-Vorstand ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Bürger aus der Region. Diese reicht von Geld- und Sachspenden über die Hilfe beim Annahme und Verpacken der Hilfsgüter bis hin zur Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine. „Wir bedanken uns auch bei vielen Firmen, die durch große Spendenbeträge den Kauf von Medikamenten, medizinischen Gegenständen und Lebensmitteln ermöglicht“, berichtet die OHE-Vorsitzende Maria Reitinger.



Vor kurzem verlud der OHE-Vorstand zusammen mit den beiden ukrainischen Partnern Gromjak sowie Mykola Stefanyshyn den nächsten Transport an Hilfsgütern. Während die Familien der beiden Ukrainer in Schäftlarn sicher untergebracht ist, unternehmen sie die Transportfahrten zwischen Brody und Schäftlarn sowie dem einem Zwischenlager an der polnischen Grenze.