Landkreis: Voranmeldungen für Ferienpass-Aktionen bis Montag, 11. Juli

Präsentierten das neue Ferienpassangebot: (v. l.) Bürgermeister Klaus Heilinglechner, KJFV-Vorsitzender Reiner Berchtold, Kevin Sternkopf (Fullhouse IT), Andreas Pentenrieder (Raiffeisenbank-Isar-Loisachtal), KJFV-Mitarbeiterin Eva Bruschek, Raiffeisenbank-Isar-Loisachtal-Vorstandsmitglied Uwe Massong und KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner. © Herrmann

Wolfratshausen – In Zusammenarbeit mit der Schule der Phantasie, dem Kreisjugendring und der Stadt Wolfratshausen hat der Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) ein attraktives Sommerferienprogramm für sechs bis 16-Jährige zusammengestellt.



Bei einem Pressegespräch in der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Isar-Loisach gab sich Fritz Meixner optimistisch. „Wir hoffen, dass das endlich wieder ein ganz normales Ferienpass-Jahr wird“, erklärte der KJFV-Geschäftsführer. Anders als in den vergangenen beiden Jahren gibt es diesmal keine coronabedingten Einschränkungen. Meixners Kollegin Eva Bruschek verwies darauf, dass die Ferienpass-Broschüre mit allen wichtigen Informationen, Anmelde-Code und Eintrittsvergünstigungen bereits seit dem 27. Juni zu einem einmaligen Preis von 3 Euro im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen und im Jugendhaus La Vida oder online auf www.isar-loisachtaler-ferienpass.de erhältlich ist. Wie in den Vorjahren wird es keine direkte Anmeldung an einem Starttermin geben. „Damit jedes Kind eine Chance für die gewünschte Veranstaltung hat, werden die Plätze am 12. Juli verlost“, kündigte Bruschek an. (wir berichteten) Registrierungen und Voranmeldungen sind unter www.isar-loisachtaler-ferienpass.de bis zum 11. Juli möglich.

Für SozialCard-Besitzer gibt es 50 Prozent Ermäßigung

Über das Online-Programm können die Eltern erkennen, bei welchen Kursen ihr Kind dabei ist. Restplätze können dann ab dem 13. Juli gebucht werden. Gegen Vorlage der SozialCard gibt es für alle Wolfratshauser Familien den Ferienpass kostenlos und auf jede Veranstaltung 50 Prozent Ermäßigung.



Andreas Pentenrieder, Uwe Massong sowie Kevin Sternkopf von den Förderpartnern Raiffeisenbank Isar-Loisachtal und Fullhouse IT zeigten sich begeistert von der Vielfalt des Programms. „Sie schaffen es seit vielen Jahren, den Kindern eine schöne Zeit zu bereiten“, lobte Pentenrieder. Neben bewährten Klassikern wie beispielsweise Besuche bei der Polizei, Ponyreiten, Diabolo und Slackline sind auch neue Höhepunkte wie Baseballstunden mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler, ein Theaterworkshop mit der Schauspielerin Sabine Menne („Hubert und Staller“, „Fack ju Göhte“) und ein Schafkopfkurs buchbar. Bürgermeister Klaus Heilinglechner würdigte vor allem das Engagement der größtenteils ehrenamtlichen Kursleiter, „Das zeichnet den Ferienpass aus und setzt sich hoffentlich in den nächsten Jahren so fort“, sagte der Rathauschef. Peter Herrmann