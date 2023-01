Ickingerin erhält Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für ihre Verdienste

Von: Patrick Staar

Applaus vom Landrat Josef Niedermaier: Ingrid Vogel aus Icking wurde für ihre besonderen Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet. © Patrick Staar

Icking – Josef Niedermaier hat in seiner Amtszeit schon eine ganz Menge an Medaillen, Urkunden und Auszeichnungen verteilt.

Landrat Niedermaier hat bereits unzählige Auszeichnungen verteilt. Und doch empfand der Landrat jüngst die Ehrung der Ickingerin Ingrid Vogel als außergewöhnlich.

„Ich habe selten gesehen, dass sich in einer Begründung die Liste der Ehrenämter über drei Seiten hinzieht“, sagte Landrat Josef Niedermaier, als er Ingrid Vogel das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für besondere Verdienste im Ehrenamt überreichte. „Das ist es, was Gesellschaft ausmacht. Ich kann nur sagen: Danke, danke und nochmals danke.“

Von 1982 bis zur Corona-bedingten Schließung im Jahr 2020 habe Vogel im Ickinger Secondhand-Shop gearbeitet, sagte Niedermaier in seiner Laudatio im Bad Heilbrunner Gasthaus „Reindlschmiede“. Da Vogel krankheitsbedingt bei der eigentlichen Feierstunde nicht dabei sein konnte, erhielt sie das Ehrenzeichen nun während einer Veranstaltung, in der Kreisräte in den politischen Ruhestand verabschiedet wurden (wir berichteten).

Niedermaier erläuterte, die Idee hinter dem Seconhand-Shop sei, dass gut erhaltene Kleidung nicht mehr in den Container wandert, sondern neue Besitzer findet. Er selbst habe dort schon eingekauft. Einmal im Monat habe der Basar in der evangelischen Kirche stattgefunden und habe Interessierte bis aus München angelockt.



100.000 Euro an Spendengeldern kamen während Vogels Zeit als Leiterin zusammen

Ab 1982 engagierte sich Vogel als Helferin, ab 1999 hatte sie die Leitung inne. 100.000 Euro an Spendengeldern seien so zusammengekommen. Unterstützt wurden damit unter anderem Brot für die Welt, die Kinderhilfe in Afghanistan und ein palästinensisches Schulzentrum. Im Kongo wurde ein Jahr das Gehalt einer Krankenschwester finanziert.



Seit 2018 leitet Vogel zudem gemeinsam mit Brigitte Weber die Nachbarschaftshilfe Icking. Schon lange davor habe sie sich dort engagiert, sagte Niedermaier. Die Aufgabe der Nachbarschaftshilfe sei es unter anderem, ältere Menschen zu besuchen und ihnen vorzulesen. Vogel selbst übernimmt Fahrdienste und koordiniert Termine.



Die Ickingerin spielte auch aktiv Theater und unterstützte das Zelttheater Laienbühne Icking

„Normalerweise würde das für jemanden, der eigentlich im Ruhestand ist, schon reichen“, sagte der Landrat schmunzelnd. Vogel ist aber auch Mitglied beim Zelttheater der Laienbühne Icking. Sie übernahm seit 2007 mehrere Rollen und beteiligt sich aktiv am Vereinsleben. Nicht zuletzt ist sie Notfallmutter. Das sind Ickingerinnen, die gegen eine geringe Aufwandsentschädigung für andere Mütter einspringen. „Seltene Fälle“, sagte Niedermaier. „Aber wenn es nötig ist, ist die Situation schlimm.“