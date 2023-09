Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber feiert Hoffest in Gelting mit der CSU

Von: Peter Herrmann

Teilen

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (l. vorne) zapfte vor Bürgermeister Michael Müller, Gastgeber Franz Wirtensohn, Bezirksrat Thomas Schwarzenberger, Landtagsabgeordneten Michael Bachhuber und Vize-Landrat Thomas Holz ein Bierfass an. © Peter Herrmann

Gelting - O zapft is! Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber besuchte das CSU-Hoffest in Geltin und griff dort zum Zapfhammer.

Zahlreiche Bürgermeister aus dem Landkreis, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, Vize-Landrat Thomas Holz, Bezirksrat Thomas Schwarzenberger und die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber kamen jüngst auf dem Hof von Stadtrat Franz Wirtensohn zusammen.

Einige Parteifreunde rieten dem Geltinger Landwirt davon ab, ausgerechnet am Tag des Besuchs von Bundeskanzlers Olaf Scholz auf dem Geothermie-Bohrplatz am nahe gelegen Gut Breitenbach ein großes Fest zu veranstalten. Doch der vermeintliche Nachteil erwies sich als günstig. Denn aufgrund der geografischen Nähe machten viele Kommunalpolitiker, die zuvor noch die Rede des Bundeskanzlers verfolgten, gern noch einen Abstecher zu Wirtensohns Anwesen.

Der 69-Jährige freute sich vor allem über den Besuch von Michaela Kaniber. „Eine kompetente und attraktive Staatsministerin ist doch etwas anderes als ein Kanzler, der sich nach fünf Minuten nicht mehr an das erinnern kann, was er zuvor gesagt hat“, zeigte sich der Gastgeber begeistert.



Zusammen mit dem CSU-Landtagskandidaten und Kochler Bürgermeister Thomas Holz bewältigte die 45-Jährige zuvor eine Almbegehung im Werdenfelser Land. „Hier wird’s nun etwas leichter für dich“, versprach ihr Holz. Tatsächlich fühlte sich Kaniber aufgrund des herzlichen Empfangs von Beginn an wohl und zapfte zunächst mit wenigen Schlägen ein Bierfass an. Danach plädierte die Tochter einer kroatischen Gastarbeiterfamilie aus Bad Reichenhall in einer emotionalen Rede zunächst für ein selbstbewusstes Auftreten von Frauen in der Politik. „Es gibt keinen Grund für uns, sich zu verstecken“, warb sie für weibliches Engagement.

Kurz darauf holte die verheiratete Mutter von drei Töchtern zu einem Rundumschlag gegen die Ampelregierung in Berlin aus. Vor allem mit der FDP ging sie scharf ins Gericht. „Ich hätte nicht erwartet, dass die Liberalen all ihre bisherigen Grundsätze aufgeben und sich bis zur Bewusstlosigkeit prostituieren“, wetterte Kaniber. Danach forderte sie harte Strafen für Klimakleber, deren Aktionen sie nicht nachvollziehen kann. „Am liebsten wäre ich aus dem Auto gestiegen und hätte diese jungen Leute mitgenommen, damit sie gemeinsam mit Waldbauern Bäume pflanzen“, kommentierte die CSU-Ministerin die Proteste. Der wichtigste Klimaaktivist sei ohnehin die Bauernschaft, deren dezentrale Strukturen in Bayern erhalten werden müssten.



Damit sprach sie Gastgeber Franz Wirtensohn aus dem Herzen. Der Landwirt bewirtschaftet rund 40 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und hält dort Mutterkühe „Ich muss ständig Anträge ausfüllen, um irgendwelche Genehmigungen zu erhalten“, prangerte der Geltinger die überbordende Bürokratie an. Kaniber gab ihm recht. „Sie sind ein wunderbarer Mosaikstein einer starken Branche“, lobte ihn die Landwirtschaftsministerin. Ihr gefiel es auf der „Zenz’n Alm“ so gut, dass sie nach ihrer Rede noch zwei weitere Stunden mit den Gästen plauderte.

Zum Erfolg des Fests hatte auch Stadtrat Erwin Knöbl beigetragen, der am Grill Fleisch- und Wurstspezialitäten servierte. Die rührigen Mitglieder der Brauchtumsgruppe Gelting halfen beim Getränkeausschank.