LBV bietet Präventionsprojekt für Pflegeeinrichtungen im Tölzer Landkreis an

Eine der Vogelfutterstationen vom LBV. © LBV/Tobias Tschapka

Geretsried/Landkreis – Seit 2017 bietet der Landesbund für Vogelschutz Bayern (LBV) das kostenlose Präventionsprojekt „Alle Vögel sind schon da“ in Pflegeeinrichtungen für Senioren an.

Dabei werden Vogelbeobachtungsstationen aufgebaut, die das Wohlbefinden von älteren Menschen fördern sollen. Von Anfang an, und bisher als einzige Einrichtung im Landkreis, nimmt das Seniorendomizil Haus Elisabeth in Geretsried an der Aktion teil.

Angelehnt an eines der wohl bekanntesten Frühlings- und Kinderlieder „Alle Vögel sind schon da“ wurde das Projekt damals für Senioren in vollstationären Pflegeeinrichtungen ins Leben gerufen.

Seit 2017 stellt der LBV dafür bayernweit in bisher weit über 100 Seniorenheimen Vogelfutterstationen auf und begleitet dies mit einem Einführungsvortrag sowie Informations- und Beschäftigungsmaterial für die Vogelbeobachtung. „Durch regelmäßige Vogelbeobachtung wird das Wohlbefinden und die Lebensqualität der älteren Menschen deutlich gesteigert“, sagt Umweltpädagogin und Projektleiterin Kathrin Lichtenauer aus Königsdorf.

So konnte in einer von 2017 bis 2020 erhobenen, wissenschaftlichen Begleitstudie mit der Befragung von über 1.500 Bewohnern und über 300 Mitarbeitern durch die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt nachgewiesen werden, dass durch Vogelbeobachtung besonders kognitiven Ressourcen, Mobilität und soziales Wohlbefinden der Heimbewohner gefördert werden.



Haus Elisabeth von Beginn an mit dabei



Seit fünf Jahren nimmt das Geretsrieder Seniorendomizil Haus Elisabeth an dem Projekt teil. Auch Einrichtungsleiterin Julia Augner lobt die Aktion: „Die Vogelstation ist ein fester Bestandteil unserer Betreuungsarbeit, der viele positive Aspekte für unsere Bewohner mit sich bringt.“

Ressourcen und Erinnerungen würden vor allem bei Bewohnern mit Demenz wieder aktiviert werden. „Ich kann nur betonen, dass sich die Teilnahme am Projekt auf jedem Fall lohnt, da das Leben unserer Senioren definitiv bunter und lebendiger wurde“, erklärt Augner weiter.

Auch Fachzeitschriften für Altenpflege und Radiosender hatten schon über das Projekt berichtet. „Es sind schon Anfragen aus ganz Deutschland beim LBV eingegangen“, berichtet LBV-Kreisvorsitzender von Bad Tölz-Wolfratshausen Walter Wintersberger, der mit dem Aufruf weitere Einrichtungen zum Mitmachen anregen möchte. Eine Teilnahme am Projekt sei nur für Pflegeeinrichtungen in Bayern möglich.



Projekt um zwei Jahre verlängert



Hinsichtlich der positiven Resonanzen wurde das Projekt für zwei Jahre verlängert und bietet 160 weiteren Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit zur Teilnahme. „Ich würde mich sehr freuen, wenn weitere Seniorenheimen im Landkreis Interesse daran haben“, sagt Wintersberger.



Finanziell ermöglicht wird die Aktion durch die Förderung von Pflegekassen (derzeit die AOK Bayern, die Knappschaft und die SVLFG) und der LBV-Stiftung Bayerisches-Naturerbe. Bislang ist nur eine Senioreneinrichtung im Landkreis vertreten – die LBV-Kreisgruppe hofft, dass dieses Projekt über die Vogelbeobachtungsstationen auch hier bekannter wird. gv

Weitere Informationen, unter anderem die wissenschaftliche Begleitstudie zum Projekt, sowie die Möglichkeit für weitere Einrichtungen sich für die Aktion anzumelden gibt es auf www.lbv.de/allevoegel.