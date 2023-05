Die Sohlbreite des Wildbaches wurde mit einem einheitlichen Profil auf 2,5 Meter verbreitert

Lengenwies Überflutungssicher: Hochwasserschutzprojekt am Habichtgraben

Von: Michaela Schubert

Teilen

Hochwasserschutzprojekt am Habichtgraben: Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Anwohner von Lengenwies sollten nun vor Überschwemmung sicher sein. © Michaela Schubert

Eurasburg - Vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis müssen sich die Bürger im Ortsteil Lengenwies künftig nicht mehr fürchten. Am Habichtgraben sind nun alle notwendigen Arbeiten fertiggestellt.

„So einen Bürgermeister kann man bei Hochwasserschutzprojekten immer gut gebrauchen“, lobte Korbinian Zanker, Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, die gute Zusammenarbeit mit dem Eurasburger Rathauschef Moritz Sappl jüngst bei der Abschlussfeier der Baumaßnahmen Hochwasserschutz in Lengenwies.

Bürgermeister Moritz Sappl freut sich über den gelungenen Hochwasserschutz. © Michaela Schubert

Gemeinde Eurasburg gibt für den Hochwasserschutz am Habichtgraben rund 730.000 Euro aus

Für das rund 2,7 Millionen Euro teure Projekt musste die Kommune Eurasburg fast 730.000 Euro aus eigener Tasche zahlen, um künftig die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten.



Nachdem es in den Jahren 2009 und 2010 zu massiven Überflutungsschäden gekommen war, wurde seither an einer Lösung gearbeitet, um die Dorfbewohner zu schützen. „Und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, meinte Zanker bei der Einweihung. Er könne sich noch gut an die ersten Maßnahmen in 2012 erinnern. „Um die Abflussverhältnisse zu verbessern, ist der Mündungsbereich des Habichtgrabens in die Loisach begradigt worden.“ Außerdem habe man einen Wildholz- und Geschieberückhalt vor dem bebauten Bereich errichtet, blickte Zanker zurück.



„Wasser sucht sich immer seinen Weg“, philosophierte Sappl. Die hiesigen Anrainer können ein Lied davon singen. Umso beruhigter sei er, dass nun mit den jüngst abgeschlossenen Optimierungsarbeiten hinsichtlich des in der Ortschaft verlaufenden Schussgerinnes „der Hochwasserschutz am Habichtgraben fertiggestellt ist“, kommentierte Sappl.

Die Sohlbreite des Wildbaches wurde mit einem einheitlichen Profil auf 2,5 Meter verbreitert

Die Sohlbreite des Wildbaches wurde mit einem einheitlichen Profil auf 2,5 Meter verbreitert und durch ein Freibord von einem halben Meter ausgebaut. Bestehende Stege und Brücken sind teilweise ersetzt oder angepasst worden.



Brückentechnisch gab es einige Herausforderungen, um den Ansprüchen des Hochwasserschutzes gerecht zu werden. Die damals bestehende Isartalbahnbrücke musste abgerissen werden. Nun thront eine neue, schmälere Balkenbrücke in einer Stahlbauweise für Fußgänger und Radfahrer über dem Wildbach.



Bevor er die Anwesenden zur gemeinsamen Feier in den Beuerberger Gasthof Zur Mühle einlud, bedankte sich Sappl bei den Lengwiesern für ihre Geduld, den Lärm, Dreck und Staub während der Bauarbeiten hingenommen zu haben. Dann übergab er die Worte an Pfarrer Bernhard Häglsperger, der dem Projekt seinen Segen aussprach.