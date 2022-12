Lenggrieser Gemeinderat prüft verschiedene Standorte – „Endlich Fakten schaffen“

Von: Rainer Bannier

Lenggries – Die Diskussion um die Errichtung eines Skateparks in der Gemeinde Lenggries geht weiter

Genau vor einem Jahr war dies schon Thema im Gremium und löste eine hitzige Debatte aus. Bis heute gibt es keinen Neuigkeiten dazu – noch immer sucht die Kommune nach einem passenden Platz dafür.

Wann und wo lässt sich in der Gemeinde ein Skatepark für Kinder und Heranwachsende schaffen, auf den diese sehnsüchtig warten? Nachdem die ersten Punkte der jüngsten Tagesordnung zügig abgearbeitet worden waren, redeten sich die Lenggrieser Gemeinderäte an dieser Frage fast 90 Minuten lang fest.



Nahezu alle der anwesenden 22 Räte wollten sich zu diesem Thema teils gleich mehrfach persönlich äußern. So drehte man sich lange im Kreis, ehe am Ende ein Beschluss stand, der zwar einige Standorte ausschloss, aber noch keine Entscheidung für einen brachte.



„Standort muss zuerst planungsrechtlich entwickelt werden“

Während zum Beispiel Sabine Gerg (SPD; „die jungen Leute nicht immer weiter vertrösten, endlich Fakten schaffen und die nächsten Schritte gehen“), Nadia Tretter (Grüne) und Roman Haehl (Grüne) auf eine rasche Entscheidung drängten und dabei für den Standort Prinz Heinrich Kaserne warben, waren es Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FW) und Elisabeth Ertl (CSU), die am stärksten auf die Bremse traten. Klaffenbacher betonte, dass man dort „nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun“ dürfe: „Bevor man sich auf diesen Standort festlegt, muss man das Areal erst planungsrechtlich entwickeln.“



Auch sprach der Bürgermeister die Finanzierung (respektive die noch völlig unklaren Kosten einer Planung – „billig oder Premium“) an und wies zugleich auf die „angespannte Finanzlage und auf anderweitige stark steigende finanzielle Belastungen der Gemeinde“ hin. Und genau deshalb stellte Ertl mit ihrem „aus Verantwortung für die Gemeinde ein Nein aus finanzieller Hinsicht“ das Vorhaben gleich gänzlich in Frage.

Lenggrieser Skaterpark soll Jugendlichen als Treffpunkt dienen

„Wir leisten uns viel, einen Spielplatz für große Kinder sollten wir uns da schon auch leisten können“, hielt Haehl dagegen. Gerg und Tretter sahen in einem Skaterpark einen „öffentlichen Platz für die Jugend, der im Interesse der Gemeinde ist.“ Sie sprachen sich dagegen aus, den nicht vereinsmäßig organisierten Sport gegenüber jenem in den Vereinen so zu benachteiligen.



Im Gespräch waren gleich mehrere Standorte: Neben dem Festplatz unweit des Bahnhofs? Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt baute dafür jedoch hohe Hürden auf. Zusammengefasst: Es besteht dort „ein als Biotop ausgewiesenes Gehölz, in das einzugreifen zwar grundsätzlich möglich ist, die Gemeinde dafür aber in größerem Umfang Ausgleichsflächen anlegen müsste“.

Alternativ dazu den Festplatz oder die Parkflächen zu verkleinern, kommt für Bürgermeister Klaffenbacher „nicht in Frage“. Deshalb beschloss der Gemeinderat letztendlich, diesen Standort nicht weiter zu verfolgen. Ebenfalls aus dem Rennen sind Standorte am Verkehrsübungsplatz und am Kunstrasenplatz.



Standort Prinz Heinrich Kaserne ist noch im Rennen

Bleibt also vorerst nur der Standort Prinz Heinrich Kaserne im Rennen, weil auch das Amt für Denkmalschutz dort keine grundsätzlichen Einwände geltend machte. Auf diesem Gelände kann ein Skateplatz also im Rahmen einer Gesamtplanung für das Gelände mit eingezogen werden – aber eben, wie der Bürgermeister eingangs deutlich gemacht hatte, „nicht mit dem zweiten vor dem ersten Schritt“.



Dort jetzt schon die Zäune zu öffnen könnte zudem laut Klaffenbacher auf dem Gelände den „Vandalismus“ begünstigen. Weiterhin soll aber auch noch nach weiteren Standorten gesucht werden. Bis auf Ertl und Anja Baumgartner (FW) schlossen alle Gemeinderäte sich diesem Beschluss an.