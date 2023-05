Lieferant in Wolfratshausen überfallen – Kripo bittet um Zeugenhinweise

Von: Daniel Wegscheider

Überfall in Wolfratshausen: Die Kripo Weilheim bittet nun um mögliche Zeugenhinweise. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wolfratshausen - Donnerstagmorgen überfielen zwei Unbekannte in Wolfratshausen einen Lieferanten und raubten dem 59-Jährigen Bargeld und eine Uhr. Die Kripo ermittelt.

Am Donnerstag (4. Mai) gegen 3.30 Uhr morgens wollte ein Lieferant eine Bäckereifiliale an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen beliefern. Doch der 59-jährige Mann wurde von einem Unbekannten bedroht. Laut Polizei wurde ihm ein Gegenstand, vermutlich eine Schusswaffe, gegen den Kopf gehalten.

Der Täter durchsuchte anschließend sein Opfer und klaute dessen Geldbeutel und Uhr. Gemeinsam mit einer weiteren Person, die sich während der Tat in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, flüchtete der Täter anschließend. Die Polizei vermutet in Richtung Bahnhof. 2Verletzt wurde der 59-Jährige bei dem Überfall nicht“, berichtet Polizeihauptkommissar Stefan Sonntag.

Nachdem die Tat der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium gemeldet worden war, startete eine Großfahndung - an der sich zahlreiche Streifenwagen aus Wolfratshausen und umliegender Dienststellen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligten. „Leider verlief die Fahndung ergebnislos“, so Sonntag weiter. Eine sachdienliche Beschreibung der beiden Täter kann die Polizei derzeit nicht veröffentlichen.

Die Kripo Weilheim bittet nun um mögliche Zeugenhinweise. - Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr an der Sauerlacher Straße Höhe Hausnummer 1 Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

- Wer hat in der zurückliegenden Zeit im Bereich des Tatortes in der Sauerlacher Straße verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.