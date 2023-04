Lions Club München-Isartal: 60 Jahre soziales Engagement

Von: Franca Winkler

Der Präsident des Lions Club Günter-Lendorff (l.) , eröffnet die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen. © Lions Club

Schäftlarn - Der Lions Club München-Isartal blickt auf 60 Jahre zurück. Eine der erfolgreichsten Aktionen zur Unterstützung sozialer Einrichtungen ist der Adventskalender. In 15 Jahren kamen so über 300.000 Euro zusammen.

Vor 60 Jahren wurde der Lions Club München-Isartal von 16 Mitgliedern in Ebenhausen gegründet, ungeachtet gesellschaftlicher, religiöser oder politischer Herkunft. „Es ist der zweitälteste Lions Club in und um München“, berichtet Clubmitglied Reinhard Heppner.

„Die Ziele der Gründung“, sagt Präsident des Clubs Günter Lang-Lendorff, „waren damals und sind heute die gleichen: Sich den gesellschaftlichen Problemen zu stellen und uneigennützig an deren Lösung mitzuwirken.“ Der Schwerpunkt des sozialen Engagements und der Hilfeleistungen liegt im regionalen Umfeld und umfasst neben Einzelpersonen auch eine Vielzahl von sozialen, humanitären und kulturellen Projekten und Initiativen, setzt Lang-Lendorff fort. Darüber hinaus beteilige sich der Club auch immer wieder an nationalen und internationalen Hilfsprojekten.



Besonders gepflegt wird die Freundschaft mit den Lions Clubs Gastein (Österreich) und Sélestat (Frankreich), die der Völkerverständigung mit anderen Regionen in Europa dienen soll.

Lions Club München-Isartal kämpft für die Frauenquote im Verein

Heppner weist darauf hin, dass derzeit 19 Mitglieder dem Lions Club angehören, „mehrheitlich Männer.“ Frauen sind noch stark unterrepräsentiert. „Das könnte sich aber in der Zukunft ändern“, deutet Heppner an. Selbstverständlich seien Ehefrauen und Partnerinnen der männlichen Mitglieder immer mit von der Partie, wenn der Club zu Vorträgen im Rahmen eines geselligen Beisammenseins oder zu Besichtigungen und Reisen in Eigenregie einlädt. „Gäste sind auch stets willkommen“, betont Heppner weiter.



Vor 15 Jahren wurde von Clubmitglied Torsten Sponholz vorgeschlagen, mit einem Adventskalender Gelder zu sammeln. Insgesamt wurden mit Unterstützung heimischer Sponsoren und der Akzeptanz in der Bevölkerung insgesamt 312.000 Euro Fördergelder eingenommen.

Lions-Club unterstützt mit 191.000 Euro Schulen, Ärzte aus Ghana und Katastrophengebiete

Dazu kommen im selben Zeitraum 191.000 Euro aus eigenen Mitteln und Spenden, die unter anderem für folgende Projekte verwendet wurden: für die Schulprogramme wie „Klasse 2000“ (für Gesundheit) und „Lions Quest“ (Drogenprävention), „Rettung von Augenlicht“ in Afrika, die Ausbildung Ghanaischer Ärzte, als Katastrophenhilfe im Ahrtal, aktuell in der Ukraine sowie in Syrien und der Türkei.



Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung berichtet Hans Jürgen Wernicke, Beauftragter für den Adventskalender, dass im vergangenen Jahr 4.000 Kalender verkauft wurden. Dabei kam ein Reinerlös von 18.600 Euro zusammen. Wernicke bat die Anwesenden abschließend um weitere Unterstützung, „damit die Erfolgsgeschichte Adventskalender zum Wohle sozialer Einrichtungen weitergeführt werden kann.“

Fördergelder

Mit dem Erlös der Adventskalender in Höhe von 18.600 Euro werden folgende Institutionen und Vereine unterstützt: Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf, der Trägerverein Jugend– und Sozialarbeit in Geretsried, der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen (jeweils 3.000 Euro). 1.600 Euro erhält die Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal in Wolfratshausen-Waldram. Das AWO Seniorenzentrum in Wolfratshausen wird mit 1.800 Euro bedacht. Mit 3.500 Euro wurde das Pflegezentrum Ebenhausen bedacht und die Kinder- und Jugendfördervereine mit 2.700 Euro.