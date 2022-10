Loisachtaler Bauernbühne zeigt Herbststück „Huif Kini huif“ bis 19. November

Teilen

Erheiternde Gegensätze: Tippelbruder Oskar (Andreas Wastian, l.) hofft auf die Unterstützung von König Ludwig II. (Michael Hanak). © Peter Herrmann

Geretsried – Um zwei Jahre musste die Loisachtaler Bauernbühne die Aufführung des 2020 geprobten Herbststücks „Huif Kini huif“ verschieben. Bei der Premiere im Ratsstubensaal zeigte sich, dass sich das Warten gelohnt hat.

Ludwig Gollwitzer, Ehrenmitglied und Mitbegründer der vor 42 Jahren gegründeten Loisachtaler Bauernbühne (LBB), überreichte den Frauen vor dem Passieren der Einlasskontrolle im Ratsstubensaal bunte Rosen. Männliche Begleiter durften sich ein Stamperl Schnaps auf Kosten des Hauses gönnen. Dabei hätte die Premiere des 2020 verschobenen Stückes „Huif Kini huif“ solcher stimulierender Mittel nicht bedurft. Denn die Spielfreude der Darsteller übertrug sich schnell auf das Publikum, das oft frenetischen Szenenapplaus spendete.

Publikum amüsieren sich über die Dialoge im Stück „Huif Kini huif“

Laut gelacht hat zum Beispiel die eingeladene Geretsrieder Wohngruppe des Sternstundenhauses der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe über die Dialoge des Tippelbruders Oskar (Andreas Wastian) mit Flaschensammlerin Frieda (Christine Brauner). Währende Letztere trotz ihrer Obdachlosigkeit nur so vor Lebensfreude strotzt, plagen Oskar Sorgen. Denn er möchte eine am Ufer des Starnberger Sees gelegene Hütte als Winterdomizil nutzten.

Das wiederum passt der Witwe Gisela Hinterholzner (Monika Schwenger) nicht, die das Grundstück als vermeintlich rechtmäßige Erbin für sage und schreibe 15 Millionen Euro verkaufen will. „Des wenn i mir an Pfandflaschen vorstell, da kannt’st den ganzen See auffüllen und dann gab’s no an Berg so hoch wia der Wendelstoa“, rechnete Frieda vor. Rettung erhofft sich Oskar ausgerechnet vom wiederauferstandenen König Ludwig II. (Michael Hanak).

Bis zum Happy End baut Regisseurin Monika Schwenger reichlich Gags in die flotte Inszenierung ein

Der Monarch entpuppt sich jedoch als ein schizophrener Sonderling, der hochtrabende Sprüche klopft und schon bald von der paranoiden Melli (Melissa Demmel) mit einem gezielten Beilhieb auf den Kopf außer Gefecht gesetzt wird. Oskar gibt sich nun dem Rotwein hin, zumal auch der debil grinsende Richi (Tom Janoschi), der überforderte Professor Dr. Klapproth



(Martin Zengerle) und der profitgierige Makler Schnapp (Stefan Randi) für reichlich Verwirrung sorgen. Bis zum Happy End baute Regisseurin Monika Schwenger noch reichlich Gags in die flotte Inszenierung ein. So fügten sich die Akteure mühelos in das von Max Prestel und Konrad Huber gestaltete herbstliche Bühnenbild ein.



Die ehemalige LBB-Vorsitzende Melanie Tobian schminkte die Schauspieler, sodass vor allem der exzentrische Märchenkönig sowie das Pennerpärchen Oskar und Frieda auch äußerlich authentisch wirkten. Für die musikalische Unterhaltung in den zwei Pausen sorgten die Schützenrieder Musikanten. Peter Herrmann

Weitere Aufführungen Weitere Aufführungen folgen am 15., 21., 22., 28., 29. und 30. Oktober sowie am 11. und 12. November in den Geretsrieder Ratsstuben. Die letzte Vorstellung ist am 19. November in der Wolfratshauser Loisachhalle. Die Aufführungen beginnen an Freitagen und Samstagen um 20 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Karten im Vorverkauf gibt‘s unter der LBB-Hotline 08171/926031 und per E-Mail an info@loisachtaler-bb.de (mit genauen Angaben zu Vor- und Nachnamen, Adresse, Personenanzahl).