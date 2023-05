Emanuel Luferseder löst Geretsrieds Polizeiinspektionsleiter Franz Schöttl ab

Von: Peter Herrmann

Amtsübergabe: Polizeipräsident Manfred Hauser verabschiedete Franz Schöttl (r.) in den Ruhestand und gratulierte dem neuen Dienststellenleiter Emanuel Luferseder (l.). © Peter Herrmann

Geretsried - Mit einem Festakt in der Feuerwache Nord verabschiedete sich der langjährige Leiter der Geretsrieder Polizeiinspektion Franz Schöttl in den Ruhestand. Sein Amt übernimmt Emanuel Luferseder.

Der Einladung folgten Bürgermeister der Dienstbereiche Geretsried, Königsdorf und Dietramszell sowie Vertreter der Justiz, benachbarter Behörden, Rettungs- und Hilfsdienste sowie Kommunalpolitiker. In seiner Festrede hob Polizeipräsident Manfred Hauser zunächst die Verdienste von Franz Schöttl hervor.

„Sie sind ein Vollblutpolizist und haben im Laufe ihrer dienstlichen Karriere die verschiedensten Bereiche der Polizeiarbeit kennengelernt und mitgestaltet“, lobte Hauser. Nach 44 Dienstjahren bei der Bayerischen Polizei und knapp fünf Jahren an der Spitze der Geretsrieder Polizeiinspektion, trat Schöttl Anfang Mai in den Ruhestand. Und Landrat Josef Niedermaier bescheinigte dem 61-jährigen Lenggrieser eine „ruhige und verbindende Art“.



Sein Nachfolger Emanuel Luferseder begann seine dienstliche Laufbahn als Wach- und Streifenbeamter in Geretsried. Der jetzige Polizeiinspektionsleiter gehört seit 1997 der Bayerischen Polizei an und durchlief im Laufe der Zeit mehrere Funktionen sowohl im Wach- und Streifendienst, als auch in Führungsfunktionen bei verschiedenen Dienststellen.



Im Oktober 2016 wurde Luferseder zum stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Geretsried bestellt. Zuletzt engagierte sich der 44-Jährige beim G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen im dortigen Führungsstab, leistete im Rahmen der Geschäftsaushilfe bei der Polizeiinspektion Weilheim Unterstützung als stellvertretender Dienststellenleiter und verrichtete Dienst im Sachgebiet E2 „Ordnungs- und Schutzaufgaben – Verkehrsangelegenheiten“ in der Dienststelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim.

„Mit Ihnen übernimmt unser Wunschkandidat die Geretsrieder Polizeiinspektion“. würdigte Manfred Hauser den verheirateten und dreifachen Familienvater. Der Polizeipräsident hob Luferseders hohes Engagement, Professionalität und seine zwischenmenschliche Kompetenz hervor.



Auch Geretsrieds Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank hält Luferseder für den idealen Dienststellenleiter. „Sie kennen unsere Stadt und unsere Bürger“, erklärte sie. Die Personalratsvorsitzende des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd Birgit Manghofer betonte die Allroundqualitäten des Polizeihauptkommissars.



Luferseder, der nun die Verantwortung für 40 Polizisten übernimmt, dankte seinem Vorgänger für die gemeinsame Dienstzeit und blickte voller Vorfreude auf seine künftigen Herausforderungen. „Ich werde mich für die Sicherheit in Geretsried und Umgebung einsetzen“, versprach Luferseder.



Begleitet von der Dietramszeller Blasmusik ergab sich für Schöttl und Luferseder beim abschließenden Buffet noch die Gelegenheit zu Gesprächen mit den ehemaligen Geretsrieder Dienststellenleitern.